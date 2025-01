Cristina Pardo utilizó las Campanadas de La Sexta para lanzar un inesperado recado que representa a muchos

Cristina Pardo y Dani Mateo han sido, por cuarto año consecutivo, los encargados de dar las Campanadas en La Sexta. Si algo ha marcado el 2024, desgraciadamente, ha sido el paso de la DANA por nuestro país, asolando, sobre todo, la Comunidad Valenciana. Por tal motivo, la presentadora de 'Más Vale Tarde' ha querido tener un recuerdo muy especial para las víctimas de la DANA.

"Queremos tener un recuerdo para todas las personas afectadas por las riadas de finales de octubre. En Valencia, en Castilla la Mancha y en Andalucía", ha comenzado diciendo Cristina Pardo, visiblemente emocionada. Acto seguido ha querido "mandarles desde aquí un abrazo. Sabemos que estarán echando de menos a sus seres queridos, y que habrán pasado seguramente las navidades más tristes de sus vidas".

El dardo de Cristina Pardo a los políticos por la DANA

Un sentido mensaje al que se ha unido Dani Mateo quien, en este caso, lanzó una petición a los políticos: "A veces se nos olvida que ellos trabajan para nosotros. Queremos que las ayudas lleguen". Cristina Pardo ha ido más allá y les ha lanzado un dardo: "Que se pongan de acuerdo por lo menos en esto. De acuerdo, y las pilas", ha sentenciado la periodista.

Por otro lado, ambos también tuvieron unas palabras para sus seres queridos. En el caso del presentador de 'Zapeando', se acordaba de sus padres justo antes de comerse las doce uvas: "Saludo a mi madre, porque mi padre seguro que no me está viendo porque está con amigos y está a lo suyo y mi madre es la única que allí con el móvil me ve. ¡Mamá, eres la mejor!".

Por su parte, Cristina Pardo les dedicaba unas palabras mucho más emotivas: "Mis padres son los mejores y la gente no tiene la suerte de tener unos como los míos, tienen otros", concluyó la presentadora, antes de dar paso a los cuartos y, posteriormente, a las 12 campanadas.