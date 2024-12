María Lamela se planta ante Iñaki López en directo en 'Más vale tarde' por estas palabras: "A mí no"

La fiesta de presentadores de Atresmedia ha causado estragos en uno de los rostros más importantes de 'Más vale tarde'. María Lamela, reportera y también presentadora puntual del programa, ha trabajado con la voz notablemente tomada e Iñaki López ha bromeado sobre ello sacándole los colores con unos cuantos chascarrillos.

En la entrega de este viernes, la periodista gallega ha asumido la labor de reportera desde el centro de Madrid para informar de la ola de frío que se avecina para este fin de semana. Y en la primera conexión con ella, el presentador la ha comparado con el cantante de rock británico Joe Cocker, por su voz tremendamente grave.

"María Lamela se ha levantado esta mañana la pobre con la voz de Joe Cocker. Y le hemos dicho: 'te vamos a cuidar, no te preocupes, a Madrid a chupar frío'. Y ahí la mandamos", se ha cachondeado Iñaki López. "Noches alegres, mañanas tristes", ha apostillado Cristina Pardo.

"Me ha poseído mi tío Ovidio y ya veis la voz que tengo por las calles de Madrid", ha respondido ella sin detenerse mucho en ello. Sin embargo, María Lamela no se iba a librar de la chanza de Iñaki, pues en una segunda conexión ha vuelto a ser objeto de sus burlas.

Joanna Ivars, la meteoróloga de La Sexta, ha avanzado desde plató el pronóstico para este fin de semana, marcado por la llegada de una nueva masa de aire frío polar aunque con estabilidad en los cielos, restringiéndose las lluvias y nevadas a la cornisa cantábrica y Pirineos.

Acto seguido, Iñaki López ha dado paso a María Lamela con más cachondeo aún: "María es el mejor bajo que tenemos en el coro de Atresmedia y ella nos va hablar de cómo se esperan temperaturas que incluso pueden quedar por debajo de los 0 grados durante el fin de semana". "Hola María", le ha saludado forzando una voz grave para tratar de imitarla.

Y en esta ocasión, la comunicadora, un tanto abochornada, se ha plantado. "Bueno, bueno, esto ya es lo que me faltaba eh Iñaki, a mi no me imites así eh porque esto solo pasa un día en el año, ¿no? Pues ya está, como la fiesta de Atresmedia que nos ha tratado muy bien, todo hay que decirlo y, por eso, tengo este deje ahora mismo en la voz. Pero es solo un deje temporal", ha explicado.