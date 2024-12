Mediaset comunica su versión sobre por qué se apartó a los Mozos de Arousa de las Campanadas

Los Mozos de Arousa acudieron este jueves al programa 'Land Rober' de la televisión gallega, su primera aparición en un plató tras salir de 'Reacción en cadena'. Un movimiento sorprendente teniendo en cuenta que sigue existiendo una exclusividad con Telecinco, pues una de las cláusulas del contrato recoge que, tres meses después de la expulsión, siguen perteneciendo a la cadena. De modo que continúan ligados a Mediaset hasta finales de febrero.

Sin embargo, Roberto Vilar, el presentador del programa, explicó que desde la cadena le dieron permiso para poder llevar a los jóvenes gallegos a cambio de una condición: "Llamé a Telecinco, pedí permiso para que pudieran venir a 'Land Rober' y un directivo me dijo: 'damos permiso para que puedan ir pero tienes que contar la versión nuestra de Telecinco de lo que pasó con las Campanadas'".

Mediaset destapa que querían dejar 'Reacción en cadena'

Así, a través de Vilar, Mediaset ha roto por fin su silencio y ha explicado el motivo real por el que se acabó prescindiendo de los Mozos de Arousa en las Campanadas. "Lo que me dijeron fue lo siguiente: que vosotros queríais dejar el programa y que estabais cansados", empezó desvelando el comunicador. "Cómo salen los trapos sucios eh", saltó Bruno Vila. No obstante, los gallegos admitieron que, efectivamente, querían abandonar 'Reacción en cadena'. "Es un programa que hasta perder no cobras", señaló Borjamina.

"Entonces, según Telecinco, vosotros queríais marcharos del programa y Telecinco os dijo 'vale, no seguís en el concurso, decís que queréis marchar pero para acabar bien arriba vamos a dar las Campanadas de Fin de Año'", expuso Roberto Vilar.

"¿Qué paso? Según la cadena pasaron dos cosas. Una, que perdisteis y, otra, que económicamente era muy caro llevaros a vosotros y a vuestras familias y amigos a Lanzarote. Es decir, que no pudo ser por una cuestión económica, pero también dicen que nunca hubo nada firmado, que todo fue de palabra", continuó Vilar, trasladando así la versión del grupo audiovisual.

"Lo primero que dicen es mentira. Que perdimos es verdad, pero ese no es el motivo porque nosotros perdemos un jueves y llegamos a un acuerdo de que vamos a dar las Campanadas al martes siguiente; después de haber perdido es cuando se negocian las condiciones económicas y se llega a un acuerdo", replicó Borjamina.

Los Mozos de Arousa hacen pública la cantidad de dinero que les ofrecía Mediaset

Respecto a esas desavenencias económicas, los Mozos de Arousa revelaron en directo que Mediaset les ofreció la irrisoria cifra de 3000 euros por la retransmisión de las Campanadas. "No es por despreciar 3 mil euros, pero nos estuvimos informando con gente que está en el mundo de la TV y nos dijeron: 'pedid 15 mil euros'. Pero nosotros dijimos que diez mil. Y después les dijimos: 'podemos ceder a seis mil'", detalló Borjamina.

Por su lado, Raúl Santamaría arrojó más luz y apuntó al motivo por el que se sintieron engañados por la cadena: "En el momento que perdemos en la productora nos dicen: 'nos acaban de llamar de Mediaset porque les gustaría que el programa final fuera en prime time y que por la tarde hubiera un especial en Vilagarcía con vuestras familias'. Y dijimos que nos lo pensaríamos, pero finalmente no queríamos que salieran nuestras familias y que entraran a nuestras casas, y porque además nos parecía feo no tener noticias de las Campanadas en diez días".

"Eso lo transmitimos a la productora y a los quince minutos llaman de Mediaset insistiendo en que querían que grabáramos ese especial para cerrar el círculo y diciéndonos que aceptaban la cifra económica intermedia (6000 euros) para dar las Campanadas y que en las próximas horas firmaríamos el contrato. Y llega el día para grabar el especial, ya estábamos microfonados, y nos dicen: 'bueno, que no dais las Campanadas por motivos económicos y logísticos'. Y aun así grabamos el especial", relató Raúl, razón por la que se vieron utilizados.