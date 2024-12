María Patiño coloca contra las cuerdas a 'Ni que fuéramos' con su abandono del programa: "Me voy"

María Patiño es uno de los rostros más aguerridos de la televisión y, por ello, no es nada raro verla debatir intensamente con otros compañeros de profesión. Sin embargo, la última discusión de la presentadora de 'Ni que fuéramos' ha estado a punto de costarle su puesto. En concreto, la periodista ha mantenido una tensa discusión con Kiko Matamoros a raíz del parto de Alejandra Rubio.

Cabe recordar que durante la jornada del jueves 'Ni que fuéramos' ha tratado el parto programado de la hija de Terelu Campos. Un momento que, lejos de estar reservado a la intimidad, las Campos habrían vendido en forma de documental. Un gesto que ha despertado un candente debate.

En el plató, los colaboradores han reseñado la decisión de Las Campos de plasmar ese momento. Sin embargo, María Patiño se ha centrado en defender que la cesárea a la que estaban sometiendo a Alejandra Rubio no estaría programada como así se ha comentado anteriormente. De hecho, la comunicadora ha defendido que este tipo de intervenciones se reservan para ocasiones de urgencia.

Kiko Matamoros ha seguido defendiendo su postura. El colaborador ha asegurado que la cesárea se practica de forma habitual en la sanidad privada. Por su parte, María Patiño no ha dudado en elevar el tono en su respuesta. "Kiko Matamoros parece que ha sido padre de gemelos". La réplica no ha tardado en llegar. "He sido padre de cinco". Acto seguido, Patiño volvía a arrearle soltando: "¡Pero no has parido tú!".

De igual manera y para reiterar su punto de vista, María Patiño ha seguido dando detalles que no han convencido a su compañero a tenor del nuevo estallido de la presentadora. "Ahora os lo explica el doctor Matamoros, la lerda de España soy yo", ha espetado con ironía. Ante ello, Matamoros ha insistido: "El parto por cesárea es una opción. Curiosamente, España es uno de los países del mundo donde porcentualmente más se practica. Al ser una opción personal, una señora que quiera parir por cesárea pare por cesárea".

Batalla de intelectuales asdfghjkl#NiQueFuéramos05D pic.twitter.com/IoP4T7nUdu — TEN TV (@TENtv) December 5, 2024

María Patiño abandona el plató de 'Ni que fuéramos'

El enfrentamiento entre ambos ha proseguido hasta tal punto que María Patiño ha aprovechado una de las explicaciones de Matamoros para atribuirse la razón. "Kiko, eres un cabezota. Me acaba de dar la razón", ha subrayado. Ante ello, Kiko Matamoros se ha mantenido firme y ha provocado una nueva explosión de María al acusarle de deformar la información, amenazando con abandonar: "Bueno, pues vale. Habla con ella, yo me voy". Consecuente con lo comentado, María Patiño ha abandonado las instalaciones de Fabricantes Studios.

Sin embargo, poco después, la periodista volvía al plató para concluir el debate asegurando: "Dentro de que haya anomalías e irregularidades, la sanidad busca por encima de todo cuidar al bebé y a la mamá. Hablamos de una chica de 24 años, joven y sana, que ha ingresado esta mañana y es un parto programado, según la información que tiene el programa".