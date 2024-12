Antonio Canales pone la cara colorada a Sonsoles Ónega con lo que le suelta contra su programa

En las últimas semanas, Antonio Canales ha vuelto a saltar a la palestra de los medios de comunicación tras ser acusado por su casera de un inquiokupa. Tras haber reaccionado de forma amenazadora contra una reportera de 'Y ahora Sonsoles' hace unos días, este miércoles el bailaor visitaba por primera vez el plató del programa de Sonsoles Ónega.

Y en su primera conexión, Antonio Canales no dudaba en declararse fan de Sonsoles Ónega aunque se mostraba muy crítico con su programa en las tardes de Antena 3. "Buenas tardes, ¿cómo está usted?", le preguntaba la presentadora después de que hace unas semanas les obligara a tratarle de excelentísimo señor. "Bueno pues hija por fin aquí ante ti y ante la audiencia", le contestaba ella. "Tenía muchísimas ganas de que vinieras, ya nos vamos a tutear mejor", aseveraba Sonsoles.

"Yo también tenía ganas de venir más que nada porque eres tú, porque eres una persona a la que admiro desde hace muchos años. He leído todas tus cosas, "Después del amor" es maravillosa. Y bueno eres alguien a quien sigo desde que estabas en los informativos de Telecinco", destacaba Antonio Canales con un tono conciliador con Sonsoles Ónega.

Al ver la actitud del bailaor, Miguel Lago le daba una advertencia al decirle que "te va a apretar igual te voy avisando". "Y desde que estabas en los hemiciclos. Luego ya este programa no es de los que más me gusta tuyos, pero tenía ganas de verte a ti", añadía Antonio Canales cuestionando así a 'Y ahora Sonsoles'.

"Bueno pues ahora nos abrazamos, pero como ha dicho Lago las preguntas que tengo que hacer las haré igual", avisaba Sonsoles a su invitado. "Los halagos no me reblandecen", apostillaba la presentadora. "Hombre y yo te voy a contestar igual porque yo tengo en una mano la verdad y en la otra la justicia o la virgen del Rocío como decía mi comadre Carmina Ordóñez", le contestaba por su lado Canales.

"Pero la Virgen del Rocío, Antonio Canales no paga las deudas", le soltaba Sonsoles Ónega a modo de dardo. "Por eso tengo la verdad en una mano y en otra la justicia", incidía el bailaor antes de que la presentadora contara que su invitado tiene miedo por todo lo que está sucediendo con su casera.

Tras abordar otros asuntos, el bailaor entraba finalmente al plató de 'Y ahora Sonsoles'. "Vengo para no andar mareando la perdiz o decir medias verdades porque sino no vengo, te conozco muy bien a ti, me guste o no este programa, tú me gustas mucho desde siempre. Entonces vengo porque te considero una persona seria y vengo a decir la verdad. Vengo con los papeles y con todo lo que lo certifican", volvía a recalcar Antonio Canales.