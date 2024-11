Antonio Canales amenaza al equipo de Sonsoles Ónega y se dirige así: "Tened cuidado"

El bailaor Antonio Canales ha vuelto a situarse en el centro de la polémica después de que su casera le haya denunciado por deberle dinero y ser un inquiokupa. Este jueves, 'Y ahora Sonsoles' emitía un vídeo en el que el bailaor amenazaba a la reportera y pedía al espacio de Sonsoles Ónega que se dirigieran a él como excelentísimo señor.

"Vamos a ponernos serios que vamos a hablar de su Excelentísimo señor don Antonio Canales", comentaba Sonsoles Ónega. "Como somos muy bien mandados vamos a hacer caso a este nuevo individuo que aparece en la historia, que no se separa del bailaor y que nos exige dirigirnos así a él", apostillaba la presentadora.

Todo se producía después de que este miércoles, Sonsoles Ónega entrevistara en el plató a Pilar, su casera. Tras ello, la reportera Lourdes Pineda se desplazaba hasta la casa de Antonio Canales para hablar con él pero un hombre se interponía en su camino. "Antonio, tápate y entra en casa", le pedía el hombre como si se tratara de un guardaespaldas.

"Tened cuidado eh, tened cuidado", soltaba entonces Antonio Canales a la reportera de 'Y ahora Sonsoles'. "¿Pero por qué me hacéis esto?", preguntaba la periodista. "Porque me sale de los cojones, ¡Tened cuidado! Que te estoy diciendo que tengáis cuidado", insistía el bailaor. "Si pasa algo, yo no me hago cargo de esto", añadía con un tono amenazante.

Antonio Canales amenaza a una reportera de 'Y ahora Sonsoles'

Justo después, el guardaespaldas era el que se encaraba con la reportera de Sonsoles Ónega. "Trabaja. De momento es su Excelentísimo Señor don Antonio Canales", le replicaba pidiéndole así que hablara de usted al bailaor. "Cuando usted hable con propiedad entonces le responderá", concluía.

Durante el reportaje, la reportera no duda en ironizar con el tratamiento de Antonio Canales y recalca que el escolta también hace de jefe de prensa y le pide al bailaor que no de declaraciones. "Es de mis vídeos favoritos de la temporada", ironizaba Miguel Lago al volver al plató.

"Es todo surrealista", comentaba Sonsoles Ónega antes de conectar en directo con Lourdes Pineda para conocer de su boca todo lo sucedido. "Hace caso absolutamente de todo, solo viene para enfrentarse con nosotros, porque una vez terminamos de hablar, Antonio Canales tiene que ir a llevarle a su casa", explicaba la periodista.