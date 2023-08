Antonio Canales, incapaz de reprimir su malestar con ‘Lazos de sangre’ por lo que emitieron

Este martes 1 de agosto, La 1 de TVE ha emitido una nueva entrega de ‘Lazos de sangre’ que, en esta ocasión, ha estado dedicada a Camarón de la Isla. Y es que, más de 30 años después de su muerte, el cantaor sigue estando muy presente en la cultura musical española. Aunque, para Antonio Canales, al flamenco no se le de en nuestro país la importancia que se merece.

Tras la emisión, Jordi González ha conducido el debate posterior, que ha comenzado destacando la supuesta mala relación que tuvieron Paco de Lucía y Camarón. Incluso han contado con el testimonio de Gabriela Canseco, viuda del guitarrista. Ambos artistas empezaron a colaborar y tuvieron bastantes disputas por los derechos de autor de algunos temas.

«Un artista pone la música y el otro pone la voz. Pero, Beatriz (Cortázar), ¿por qué reclamaba Camarón parte de los derechos de autor?», ha preguntado el presentador a la colaboradora. Esta ha destacado que ese fue «el capítulo más negro» de su amistad. E hico especial hincapié en que el bailaor «era mucho genio, mucha creatividad, pero, a la hora de la verdad, no había pasta».

Según Beatriz Cortázar, esa enemistad entre ambos artistas «es algo que nunca se ha llegado a aclarar», esa duda de «si el distanciamiento entre ellos fue por ese motivo». No obstante, la periodista ha animado a Antonio Canales a que continuara la historia, al notar que el bailaor necesitaba aclarar algo.

El enfado de Antonio Canales con ‘Lazos de sangre’: «Me pongo hasta nervioso»

Y, en efecto, el ex concursante de ‘Supervivientes’ se mostró indignado ante lo que había contado el documental: «Ese desencuentro que se está marcando ahí, me pongo hasta nervioso, no existe. No existe como tal. Ellos eran íntimos amigos desde jóvenes, hicieron carrera juntos y separados». Según él, se trató más bien de un asunto de «celos».

«Hay un disco, que a mí me pilla con el Ballet Nacional en San Francisco, que no lo graba con él. Hizo el disco con Tomatito y Paco y tuvo celos de que no le hubiese llamado. Pero eso eran cosas personales de ellos, artísticas», señala Antonio Canales.

«¿Nada que ver con la pasta?», le ha preguntado Jordi González. A lo que el colaborador ha contestado, rotundamente: «¡Nada que ver con la pasta! Quiero explicarlo. Esto ocurre unos meses antes de morir Camarón y a eso se le ha dado mucha importancia. Ellos nunca tuvieron ese encuentro para poderlo comentar«.

El bailaor, indignado con lo poco valorado que está el flamenco

Pero este no ha sido el único momento en el que el bailaor se ha mostrado indignado por lo que se ha dicho en ‘Lazos de sangre’. En otro momento de la noche, cuando se debatía sobre el museo del cantante en su localidad natal, San Fernando, Antonio Canales tampoco ha podido contener su rabia: «¡30 años han tardado en hacerle un museo! Y la estatua ni siquiera la ha puesto el Ayuntamiento».

Y es que, en su opinión, el flamenco no está valorado como se merece en nuestro país. Para poner un ejemplo, ha señalado el Festival de Eurovisión y la actuación de Remedios Amaya con ‘Quien maneja mi barca’ en 1983, cuyo batacazo fue tremendo al recibir 0 puntos.

«En España, cada vez que va el flamenco a Eurovisión quedamos los últimos. ¿Qué imagen tenemos?», ha lamentado Antonio Canales. No obstante, Jordi no estaba del todo de acuerdo: «Bueno, según quién vaya a Eurovisión». «¡Pero van grandes artistas! Porque, Remedios Amaya, mejor artista no se puede ser», ha sentenciado el colaborador del programa de La 1.

La pullita de Canales a los Gobiernos españoles

Sus compañeros pedían la palabra para aportar sus opiniones al tema que se estaba tratando. Pero, antes, el bailaor ha querido concluir su alegato: «Un momento, un momento. Que no estoy hablando de ninguna tontería. En España, el flamenco seguirá siendo un poco tercermundista hasta que su cultura o su Gobierno le den importancia. La importancia que tiene un Dios del flamenco (Camarón)».

Antes de terminar, Antonio Canales ha rescatado el tema con el que había comenzado el debate, la disputa entre Camarón y Paco de Lucía por los derechos de autor de algunas canciones. «Él no tenía que estar pendiente de ningún derecho de autor. El Gobierno o el ministro de Cultura de ese momento es el que tiene que decir: ‘A esta familia no le puede faltar de nada’. El museo se ha levantado en dos años, porque, cuando se quieren hacer las cosas, se hacen rápido. No podemos ser siempre el patito feo», ha concluido.