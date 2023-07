Beatriz Cortázar y Paloma García-Pelayo saltan insólitamente a TVE tras fichar en Antena 3

Tras años colaborando en ‘El programa de Ana Rosa’ y en otros programas de Telecinco, Beatriz Cortázar y Paloma García-Pelayo abandonaban hace unas semanas Mediaset tras fichar por Atresmedia. Sin embargo, este pasado martes, se pudo ver a ambas periodistas en el debate de ‘Lazos de sangre’, comandado por Jordi González en La 1 de TVE.

Si bien Beatriz Cortázar ya formaba parte de este programa desde el inicio de la nueva temporada, su compañera se la unió este martes. Las dos están siguiendo caminos paralelos después de dejar Telecinco y fichar por Antena 3, donde se incorporarán como colaboradoras fijas en septiembre, lo más probable es que lo hagan en ‘Y ahora Sonsoles’.

El programa de ‘Lazos de sangre’ en el que ambas participaron estuvo dedicado al grupo Mecano. Aunque para Paloma García-Pelayo fue su estreno en el espacio de la cadena pública, no fue así para la que fuera su compañera de ‘El programa de Ana Rosa’, que ya participó en los primeros episodios, dedicados a Tamara Falcó y a Massiel.

¿Qué tiene que ver Nacho Cano con la historia de amor de Penélope Cruz y Javier Bardem? #LazosMecano https://t.co/eJxUhecgTi pic.twitter.com/U2rw8T6XSU — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 25, 2023

Beatriz Cortázar y Paloma García-Pelayo se incorporarán en septiembre a Antena 3

Antes de dar el salto definitivo a Antena 3, Beatriz Cortázar y Paloma García-Pelayo intervinieron en el programa especial que ‘Y ahora Sonsoles’ emitió con motivo de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Aunque mientras que la primera estuvo presente en el plató, la segunda lo hizo a través de un vídeo en el que aportaba algunos datos acerca de la pareja.

Pero esta participación fue ocasional, pues no será hasta septiembre cuando ambas se incorporen oficialmente al equipo de colaboradores del programa de Sonsoles Ónega. Competirán, por lo tanto, con la que hasta hace poco era su jefa, Ana Rosa Quintana, quien en septiembre dará el salto a las tardes de Telecinco tras 19 temporadas liderando las mañanas de la cadena con ‘El programa de AR’.

Así lo confirmó Beatriz Cortázar hace unos días: «Aunque me visteis hace unos días en el espacio que Sonsoles Ónega dedicó a Tamara Falcó, no será hasta septiembre cuando empiece oficialmente». Y dejó claro que estará «en lo que me pidan» a partir de entonces.