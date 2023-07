Beatriz Cortázar propaga el motivo real por el que ha dejado a Ana Rosa en la estacada

Hace unas semanas trascendía un terremoto de fugas de ‘El programa de Ana Rosa’ a Atresmedia para fichar por programas como ‘Espejo Público’ o ‘Y ahora Sonsoles’. Y una de las que consumó su marcha después de 15 años en Mediaset fue Beatriz Cortázar.

La veterana periodista y colaboradora de televisión traicionó la confianza de Ana Rosa Quintana y abandonó el barco justo antes de los cambios que se avecinan en Telecinco con el salto de la comunicadora a las tardes y el totum revolutum que eso conlleva en la franja matina. Desde septiembre, la marca ‘El programa de AR’ desaparecerá para dar paso a ‘La Mirada Crítica’ y ‘Vamos a ver’, espacios de política y sucesos y crónica social respectivamente.

El debut de Beatriz Cortázar en la competencia se produjo el pasado sábado, 8 de julio, con motivo de la edición especial que Sonsoles lideró en la tarde para cubrir la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. No obstante, en una entrevista para Pronto asegura que fue una aparición puntual. «Aunque me visteis hace unos días en el especial que Sonsoles Ónega dedicó a la boda de Tamara Falcó, no será hasta septiembre cuando empiece oficialmente», aclara.

Sobre el verdadero motivo por el que dijo ‘sí’ a Atresmedia, es muy tajante y expeditiva: «Me hicieron una oferta muy interesante y decidí aceptarla. Ya había trabajado hace años en Antena 3, es un territorio que conozco bien y en el que tengo muchos lazos de amistad. Y no solamente entre sus periodistas, sino en todos sus departamentos».

A pesar de que tenía clara la decisión, Beatriz Cortázar no oculta lo que ha sentido por su despedida de Mediaset y, en particular, del equipo de ‘El programa de Ana Rosa’. «He sentido pena, porque quiero mucho a Ana Rosa, y he dejado a muy buenos compañeros y amigos en Mediaset. Han sido muchos años allí y solamente puedo decir cosas buenas», sentencia. Al hilo, confiesa que «fue difícil» y que «me lo pensé mucho antes de tomarla, pero creo que hice lo que me convenía». «Ya te digo que la oferta era muy interesante y aterrizo con ganas y mucha ilusión», insiste al citado medio.

Por último, ante la disyuntiva de competir en las tardes con la que había sido su jefa hasta ahora a partir de septiembre, también se pronuncia con nitidez: «Todos estamos en el mismo barco y será una competencia sana. Y está bien que se apueste por programas del corazón con contenido informativo serio, y al mismo tiempo divertido y entretenido. Los que dicen que este tipo de contenidos tienen los días contados en televisión no son nada visionarios».