‘Ana Rosa’ rompe el Código Ético de Mediaset con lo visto perfectamente en pantalla

Este lunes 17 de julio, ‘El programa de Ana Rosa‘ ha hecho una excepción al veto impuesto por Mediaset a determinados rostros conocidos. Y lo ha hecho para informar sobre una noticia de gran alcance relacionada con Kiko Rivera, uno de los famosos de la ‘lista negra’, en la que se encuentran, además, Rocío Carrasco, Antonio David Flores, Gloria Camila, Rosa Benito y Bárbara Rey, entre otros.

Según ha informado el magacín matinal de Telecinco, el hijo de Isabel Pantoja ha tenido que pasar por quirófano de forma urgente para ser operado del corazón. El Dj tuvo que pasar por un cateterismo cardiaco en Sevilla. Sin embargo, fuentes de Mediaset consultadas por 20minutos aseguran que la norma de no hablar de Kiko Rivera sigue en pie. Pero, «en este caso se da la información sin más. No hay debate ni opiniones», explican estas fuentes.

«Hoy es un día importante para mi vida. Hoy salimos de dudas con el cateterismo. Una parte de mi corazón no funciona en condiciones, pero no se alarmen, todavía sigo vivo y con ganas de vivir», escribía Kiko Rivera en su perfil de Instagram, avisando así de la intervención a la que se tenía que someter.

‘El programa de Ana Rosa’ se salta el veto con Kiko Rivera

Este lunes, Joaquín Prat ha dado la noticia y ha dejado que Adriana Dorronsoro diese todos los datos. Pero no solo eso, sino que, además, Isa Pantoja, colaboradora del programa, también confirmaba su presencia en el Club Social para dar más detalles sobre el estado de salud de su hermano y sobre el acercamiento de éste con su madre, que acudió a visitarle al hospital tras un largo tiempo distanciados.

‘Sálvame’ ya se saltó el veto durante la última etapa del programa. Pero lo hizo de una forma muy hábil, tapando la cara de Kiko Rivera poniéndole encima el emoticono de una naranja, y refiriéndose a él en todo momento como «el hermano de Isa Pi» e incluso distorsionando su voz.

Hace un tiempo, fuentes de la cadena explicaban la situación. Según estas fuentes, no existe una lista oficial de vetados, y que hay vetos a distintos ‘niveles’. Por ejemplo, hay personajes a los que no se puede invitar a programas; otros de los que no se puede emitir imágenes y otros de los que ni siquiera se puede hablar.

Esta estrategia no viene directamente de Alessandro Salem, el nuevo CEO de Mediaset España, sino que surge de los directivos que han cogido más fuerza en esta nueva etapa del grupo de comunicación. Uno de ellos es Mario Rodríguez, Director de Relaciones Institucionales. Y lo hacían para evitar demandas.