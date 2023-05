Kiko Rivera dice abiertamente quién es su verdadero ganador de ‘Supervivientes 2023’

Manuel Cortés se veía obligado a abandonar ‘Supervivientes 2023’ a las puertas de la final. El hijo de Raquel Bollo tenía que dejar atrás Honduras por problemas de salud. El equipo médico de ‘Supervivientes‘ consideraba que por el bien el joven, este tenía que volver a España. Ante este imprevisto varapalo, Kiko Rivera se ha pronunciado en sus redes sociales y ha anunciado su nuevo concursante favorito.

Es conocido por todos que Kiko Rivera y su primo, Manuel Cortés, mantienen muy buena relación desde bien pequeños. Por ello, el DJ ha querido mandar un mensaje de apoyo a su primo, al que está deseando ver una vez pise España de nuevo. «Ya vas a estar en casa y te voy a dar el abrazo más grande del mundo», ha escrito en su cuenta personal de Instagram.

Asimismo, Kiko Rivera se ha pronunciado sobre qué concursante quiere que gane el concurso ante el abandono de su primo. Como era de esperar, ha roto una lanza a favor de su prima, Alma Bollo, con la que no mantiene tan buena relación. «Prima, ahora a por la victoria», ha comentado frente a sus más de un millón de seguidores.

Kiko Rivera publica una historia de Instagram en apoyo a Alma Bollo.

Kiko Rivera no soporta a Asraf Beno, su cuñado

Claro está que Kiko Rivera no iba a posicionarse a favor de la victoria de su cuñado, Asraf Beno. Desde que este empezara su relación con Isa Pantoja se ha encontrado con su cuñado en contra, quien hace unas semanas no dudaba en criticarle a través de sus redes sociales. «Asraf es una persona que no me cae bien. Si gana me parece muy bien, que se lo lleve para casa y lo disfrute. A mí, personalmente, no me cae bien», soltaba el DJ.

De hecho, Kiko Rivera, llegó incluso a acusar a ‘Supervivientes’ de beneficiar a Asraf Beno: «Lo están poniendo como el bueno con el que todo el mundo se mete con él. La única parte que veis en directo es lo de la palapa. Eligen lo que les va bien y no lo que no. A mí no me van a engañar ni a callar porque sé cómo funciona».