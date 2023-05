Manuel Cortés tiene que abandonar ‘Supervivientes’ definitivamente y este es el detonante

Manuel Cortés causa baja definitiva en ‘Supervivientes 2023‘. Tras una semana prácticamente apartado de la convivencia por fuertes dolores intestinales, la organización del reality le ha comunicado la drástica decisión del equipo médico. Todo ello después de que el pasado jueves se reincorporase a la convivencia para, acto seguido, tener que abandonar por una recaída en sus dolencias estomacales.

En el debate dominical, Ion Aramendi ha contactado con Laura Madrueño para transmitir la última hora del todavía concursante. «Ha pasado todo el fin de semana en observación. Se encuentra bien, pero ya visteis que el jueves volvió a tener molestias y el equipo medico decidió de nuevo apartarle de la aventura«, ha compartido la presentadora. Acto seguido se han podido ver las imágenes en las que el joven, aquejado de un fuerte dolor, era atendido por los servicios médicos. En ellas Manuel aseguraba sentirse mareado y con arcadas: «Aquí me han estado dando arcadas, pero no termino de…».

Por su parte, el doctor le transmitía: «No tienes fiebre, la tensión está bien y eso es muy importante. Y ahora lo que tienes es también efecto de la medicación que te hemos puesto, una sensación de inestabilidad. Te produce un poco de mareo, pero nada más». Otras de las primeras en pronunciarse ha sido su hermana Alma: «Si mi hermano no está bien, yo prefiero que no esté. Creo que lo primordial es su salud, Tú ya has demostrado todo lo que eres, quién eres y lo que eres capaz de hacer».

‘Supervivientes 2023’ confirma la baja de Manuel Cortés

Poco después, el reality ha dado a conocer el estado de Manuel Cortés en el reality contactando con el principal afectado. «Bueno, (estoy) como me ves. El cuerpo no me responde como yo quisiera y gracias al equipo médico pues estoy», ha comunicado en un primer momento. «Ya sabes que en este concurso el estado de salud del concursante es lo principal y bajo ningún concepto pondríamos en riesgo la integridad física de ninguno de los supervivientes», le ha trasladado Ion Aramendi.

De igual manera, el presentador ha dejado la decisión sobre si continúa en manos de los médicos: «En este caso la decisión la tiene el equipo médico, solo ellos son los que deciden así que te voy a contar lo que han decidido». Acto seguido, Ion ha asegurado: «Tras volver a realizarse todas las analíticas y las pruebas pertinentes y viendo los resultados de estas y tu situación médica el equipo médico del programa ha decidido que tu estado físico no aconseja su continuidad en el concurso y, por ello, debes abandonar la aventura».

La reacción ante esta noticia no se ha hecho esperar: «Me lo imaginaba porque están siendo unos días muy duros para mí porque el cuerpo no me acompaña, no me responde. Voy caminando arrastrándome y yo creo que no es lo que el publico ha visto de mi durante todo este tiempo. Me da muchísima pena, se me rompe prácticamente el sueño que tenía de ganar el programa y contra eso llevo luchando varios días y es imposible Ion».

El joven ha podido hablar con su abuelo, quien le ha trasmitido sus ánimos: «No te vengas abajo mi alma. Lo primero eres tú mi alma y si no estás bien, no estás bien». Por su parte, Manuel ha sollozado: «Para que tú me entiendas llevo luchando contra mi cabeza de competidor y el cuerpo no me responde». «Para mí tú eres el campeón. Si no puedes, no puedes. Para mí tú ya has ganado», le ha respondido su progenitor.

Antes de cortar la conexión, el presentador ha querido tener un detalle con el recién expulsado. En concreto, Ion le ha intentado animar: «Has demostrado ser un gran superviviente. Hay cosas que se escapan a nuestro control y sobre todo es nuestra salud». Por su parte, Manuel Cortés ha comentado: «Después de lo que yo he demostrado solo me queda saber que el público me reciba como si han sentido ese esfuerzo y todo lo posible. Se me ha roto un sueño porque lo veía muy claro». «Manuel, te recibiremos aquí con los brazos abiertos», ha concluido el presentador.

La expulsión de Manuel Cortés se torna dramática más si cabe por la cercanía de la final. Cabe recordar que el joven se queda a las puertas de la gran final por prescripción médica. De igual manera, la decisión tomada de la organización coincide con la novedad incorporada durante la última gala: la segunda oportunidad concedida a Raquel Arias en el reality.