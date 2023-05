Lara Álvarez dirige estas sonadas palabras a Laura Madrueño al irrumpir en ‘Supervivientes’

Lara Álvarez ha vuelto a Telecinco. Desde que se comunicase su baja dela nueva edición de ‘Supervivientes‘ y su fichaje por ‘Me Resbala’, la presentadora no se había dejado ver por la pequeña pantalla hasta ahora. La asturiana ha escogido el plató de ‘Supervivientes 2023’ para reaparecer y anunciar sus nuevos proyectos. Una vuelta muy esperada en parte por su reencuentro con Laura Madrueño, su sustituta en Honduras, a la que le ha dedicado unas emotivas palabras.

Justo cuando Carlos Sobera ha anunciado la aparición de Lara Álvarez los aplausos y vítores hacia la presentadora han inundado el plato. Visiblemente emocionada, la comunicadora ha agradecido el gesto al tiempo que se ha dirigido a su sucesora en los Cayos Cochinos. «Laura, bellezón. Te mando un beso enorme compañera. ¡Qué maravilla, qué bien lo estás haciendo!», ha comenzado diciendo la asturiana.

En la misma línea, Lara Álvarez ha asegurado: ¡Qué representación tiene ese equipazo de 180 personas que hacen ‘Supervivientes’! Mira, ahora sí entiendes la familia hondureña, que no podían haber encontrado mejor representación que la tuya. Te mando un beso gigante, chapó».

Por su parte, Laura Madrueño no ha podido evitar devolverle un mensaje de cariño a Lara Álvarez: «Gracias Lara, piel de gallina de poder saludarte desde aquí, desde tu casa que tienes a toda tu familia que te enviamos toda la energía para que tengas un programón».

Es una maravilla volver a ver a Lara Álvarez de nuevo en su plató después de meses sin verla



Qué raro se me hace verla desde ahí y no presentando desde la isla pero Laura Madrueño lo está haciendo de lujo #SVGala13



pic.twitter.com/QqqExf3PrP — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) May 25, 2023

La emoción de Lara Álvarez al hablar así de ‘Supervivientes’

Durante su reaparición Lara Álvarez no ha podido evitar acordarse de su paso por el concurso. «Os echo muchísimo de menos. Es más, déjame decirte algo, en vuestro éxito está mi felicidad. Cada vez que veo, de verdad, lo que estáis cosechando y más en este momento complicadísimo de la televisión, lo que hacéis es histórico. Cada vez que veo ‘Supervivientes’ me emociono. Me cuesta mucho porque no te voy a mentir, tengo el corazón dividido».