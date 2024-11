Jorge Javier Vázquez corta rápidamente a una invitada y la censura en directo: "No entremos en..."

Pese a que han pasado casi tres semanas de la tragedia de la DANA, Valencia sigue estando muy presente en todos los programas de televisión. De hecho, este lunes, 'El diario de Jorge' recibía a dos voluntarias que se hicieron amigas tratando de ayudar a las víctimas. No obstante, su visita se veía empañada porque Jorge Javier Vázquez tenía un pequeño rifirrafe con una de ellas.

"El país se ha volcado con la limpieza de las zonas más castigadas por la DANA en Valencia, enormes grupos de voluntarios han dedicado su tiempo y esfuerzo en una labor solidaria digna de aplauso", recalcaba Jorge Javier Vázquez antes de hablar con Mery, una de estas voluntarias.

Mery llegaba a 'El diario de Jorge' para recibir una sorpresa sin saber de qué se trataba. "Tienes cara de susto", le decía Jorge Javier Vázquez a su invitada. "Pero mucho, estoy muy nerviosa", reconocía ella. "¿No tienes ni idea de quién te ha convocado?", le preguntaba el presentador. "Nada", añadía ella.

Tras preguntarle por sus amoríos, Jorge Javier le decía a Mery que "sé que has tenido una de esas experiencias que cambian la vida". "En Valencia sí. Fue una experiencia indescriptible en todos los sentidos. Lo malo es verlo, estar allí y también es una pena ver tantos militares capacitados físicamente y que no formaran parte de nosotros, que no es culpa de ellos", destacaba Mery tras ver imágenes de una de las zonas afectadas por la DANA.

Al escuchar sus palabras, Jorge Javier Vázquez no dudó en cortarla rápidamente pues no iba a tolerar ese tipo de mensajes cuestionando la gestión de la DANA en su programa. "Los militares están trabajando", empezaba defendiendo el presentador. "Si, si están trabajando...", trataba de decirle Mery.

"No entremos en estas historias. Quiero mantenerme al margen de toda esta información que está saliendo estos días, pero no contribuyamos a...", le advertía Jorge Javier. "No digo que no hicieran ehh", se escusaba la invitada. "Ya, pero no contribuyamos a historias que no son. Te lo agradezco y fundamentalmente lo hago por el respeto a todos los militares que están trabajando allí", insistía el presentador de 'El diario de Jorge'.

"Pero no les culpo a ellos", aseveraba Mery. "No, no es que no vamos a... Por todos los militares que están trabajando allí que exigen un respeto como todos los voluntarios que están ayudando y sobre todo la solidaridad con todo el pueblo valenciano que bastante tiene con lo que tiene y que hay que trabajar durísimo para que todo aquello siga adelante", sentenciaba Jorge Javier Vázquez antes de seguir con la historia de Mery y Sandra. "Hay gente que va allí a trabajar y no a hacerse fotos", concluía en clara alusión a la polémica de los influencers que han ido solo para hacerse la foto.