Tensión en 'El Diario de Jorge': El plante de un invitado que se niega a entrar al programa

La reconciliaciones y reencuentros tras años sin contacto son uno de los platos fuertes de cada tarde en 'El Diario de Jorge'. Sin embargo, no todos cuentan siempre con un final feliz, y el caso de Manolo y Javier es prueba de ello. Cuando el invitado descubrió los planes del programa de que se encontrase frente a frente con Javier, se negó de lleno a entrar a plató, dejando plantado a Jorge Javier Vázquez y la audiencia.

"Yo a Manolo lo quiero, son cosas que no han sido importantes. Simplemente se enfrió", comenzaba explicando Javier, que había recurrido al espacio de Telecinco para reencontrarse con su antiguo amigo este miércoles. Al parecer, ambos formaban parte de un grupo de música 'Matraca rumba' hasta que Manolo fue sustituido por otro músico.

Esta traición por parte de Javier, que como fundador de la banda tomó la decisión de reemplazar a su amigo, dinamitó su relación y 'El Diario de Jorge' buscaba reunir a ambos en plató para acabar con tantos años de rencor y silencio. "Tampoco fue nada grave", insistió el ex amigo de Manolo antes de que Jorge Javier Vázquez revelase que el protagonista de la tarde había acudido a su cita.

Un invitado de 'El Diario de Jorge' se niega a entrar en plató

"Manolo está aquí y ha estado escuchando todo lo que me has contado. ¿Qué crees que estará pensando él?", preguntaba con gesto serio el presentador mientras en pantalla ya se podía ver a Manolo mientras escuchaba a su antiguo colega de banda. "Él y yo siempre hemos sido como hermanos, nos podemos matar pero nos queremos. Siempre ha estado conmigo, hemos estado bien", aseguraba el entrevistado mientras el protagonista negaba con la cabeza desde el backstage.

Mientras Javier intentaba justificar su intento de retomar el contacto, el conductor de 'El Diario de Jorge' lo tuvo que interrumpir para trasladar malas noticias. "Manolo ha estado escuchando todo y no quiere salir al plató", anunció Jorge Javier Vázquez antes de dar paso al protagonista de la tarde, que a través de la pantalla dejó clara su negativa.

"Simplemente no me interesa. Si llego a saber esto... de verdad que no", comenzó lamentando Manolo, arrepintiéndose de haber aceptado la propuesta de acudir hasta las instalaciones. "Él piensa eso de mí, yo lo respeto, pero por eso mismo. Soy un follonero, soy un criticón... yo personas que son folloneras y criticonas a mí no me interesa, tener un amigo así", sentenció Manolo mientras Javier observaba decepcionado.

"Si tiene algo que decirme no hace falta venir a la tele"

Cuando el presentador de 'El Diario de Jorge' le preguntó por lo que más se sentía dolido, el invitado fue claro. "No me ha dolido nada, ni me afecta nada. Porque para mí no tiene...", señaló sin terminar la frase mientras Jorge Javier subrayaba que el motivo de esta intervención era lograr que se reconciliasen. "Yo no quiero. Él tiene su verdad, yo tengo la mía, no voy a entrar", resolvió el protagonista.

"Yo he venido aquí porque pensaba que era un amigo mío de la infancia que tenía ganas de verme. Pero esto no, así no", insistió Manolo mientras el comunicador sugería que le diese una oportunidad para retomar la amistad. "No hombre no. Si tiene algo que decir no hace falta venir a la tele, vivimos a 11 kilómetros, ven a verme, que sabes donde vivo. No me tienes que traer a la tele delante de toda España", espetó algo enfadado el invitado.

Finalmente, el protagonista de este miércoles en 'El Diario de Jorge' se revolvía aún más contra el plan de su ex amigo. "Esto es marujeo, esto es barato", clamaba Manolo mientras Javier observaba con cara de situación. "No voy a entrar al juego. Si Javier quiere hablar conmigo, puede venir a mi casa", reiteraba el invitado antes de que la conversación con la otra parte escalase hacia un tono más elevado.

"Ya tienes tu minuto de gloria"

"Yo no voy a entrar a tu juego, ya tienes tu minuto de gloria. Los amigos no nos vemos en la tele. Tienes tu minuto de gloria, lúcete, venga. Un beso para toda España y para todos estos artistas de bocadillo", terminó espetando Manolo mientras se levantaba y abandonaba el set del programa. "No lo ha entendido", lamentó Javier de fondo, acabando su paso por el espacio como lo inició, junto al presentador en el sofá.