Jorge Javier Vázquez se refiere a Lydia Lozano con unos términos que nunca había usado

Como ya es costumbre, Jorge Javier Vázquez hace uso de su blog en Lecturas para reconectar con el universo 'Sálvame' que dejó atrás hace casi dos años. No es sorpresa que el catalán valore los movimientos de sus antiguos compañeros en sus textos, y esta semana ha sido el turno de Lydia Lozano. Aprovechando la publicación de sus memorias, el presentador ha reflexionado sobre su versatilidad, llegando a postularla como potencial tertuliana política.

"He pasado el fin de semana dando vueltas por la tele sin parar. En una de estas, me he encontrado a Lydia Lozano en La 1. Me gustó verla tan entusiasta como siempre", comienza escribiendo el conductor de 'Gran Hermano' en su última entrada, haciendo referencia al nuevo puesto de Lydia Lozano como colaboradora en 'D corazón', el cual compagina con sus apariciones en 'Ni que fuéramos' y 'Mañaneros' cada semana.

Jorge Javier Vázquez, alto y claro sobre Lydia Lozano: "Es nuestra última joya televisiva"

Jorge Javier Vázquez, como de costumbre, ha querido elogiar a su antigua compañera de tardes en Mediaset. "Si hubiera pertenecido a la orquesta del Titanic, su instrumento habría sido el último en sonar. Lydia es incombustible", asevera el de Badalona con entusiasmo. "Ahí sigue, con ese pelo que es un desafío arquitectónico y un maquillaje a prueba de guerras químicas", señaló de forma cariñosa sobre la periodista.

Pero el presentador de 'El Diario de Jorge' no se queda ahí, en su texto para Lecturas, subraya que Lozano "es una de nuestras últimas joyas televisivas". Y es que, bajo el juicio del periodista, el encanto de su antigua compañera reside en el entusiasmo con el que comparte sus experiencias propias más allá de su personaje televisivo.

"Ella cree que todavía nos puede llegar a interesar lo que cuente sobre Fulano o Mengano, pero está muy equivocada", puntualiza Jorge Javier Vázquez sobre el éxito de la colaboradora de Quickie. "En realidad, lo que queremos es saber de qué manera se relacionó, o relaciona, con el tal Fulano o el tal Mengano. Nos apasiona saber de ella y sus circunstancias. La leyenda de Lydia es tan imponente que, cuando la vemos en pantalla, aspiramos a compartir la vida a través de su mirada", continúa reflexionado el catalán.

"Ruego encarecidamente que la lleven a comentar política. A cualquier programa menos..."

Sobre 'La venganza de la llorona', la publicación que recoge las memorias de la periodista, el comunicador asegura que es "Lydia Lozano en estado puro". "La conozco desde hace veinte años y me he tragado el libro sin pestañear porque su memoria nos ayuda a comprender mejor parte de la historia de este país. Porque el cotilleo también es historia y resulta curioso ver cómo ha evolucionado a través de los recuerdos de una profesional de ramo", sentencia Vázquez.

Y teniendo en cuenta su reciente despliegue en más de dos espacios de TVE, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en proponer a su amiga como posible fichaje para otros proyectos en los que, a priori, muchos no la imaginan colaborando. "Lozano brillaba en los programas de corazón aguerridos y escandalosos. Ya que los programas de actualidad han cogido el relevo, los tertulianos se matan más que en 'Sálvame', ruego encarecidamente que la lleven a comentar política", sugiere el periodista.

"A cualquier programa menos a '59 segundos'. Acabaría volviendo loca a mi querida Gemma Nierga porque Dios no la llamó por el camino de la concisión", concluye finalmente el conductor de 'Supervivientes', postulandola como candidata ideal para cualquier magacín de actualidad excepto el del prime time de La 1. "Lydia es esa típica amiga a la que recurrirías después de haber sufrido un desengaño amoroso, porque siempre está dispuesta a alegrar a un corazón solitario", termina señalando el comunicador sobre su buena amiga.