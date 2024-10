Lydia Lozano destapa la oferta para ir a 'Supervivientes' y da la clave de su rechazo

En 'La venganza de la llorona', Lydia Lozano se abre como nunca antes haciendo un profundo repaso de su trayectoria profesional a través de historias inéditas. Sin duda, a través de sus memorias, la colaboradora de 'Ni que fuéramos' desvela alguna de las grandes incógnitas de todos estos años ante las cámaras. Una de ellas, el motivo por el que nunca llegó a participar en 'Supervivientes' durante su estancia en Mediaset.

"Yo he escrito este libro porque peyorativamente me decían: 'Mírala, otra vez llorando, qué pesada la llorona, y ahora bailará un 'chuminero'", aseguró la periodista en 'Ni que fuéramos', el espacio que comparte con sus antiguos compañeros de 'Sálvame'. Y es que, el programa conducido por María Patiño se ha volcado estos últimos días en celebrar el lanzamiento de las esperadas memorias de la colaboradora.

Lydia Lozano desvela la propuesta que recibió para ir a 'Supervivientes': "Un cheque en blanco"

"Es la venganza a todos los que se han reído de mis lloros", aseguraba Lydia Lozano, cuya imagen entre lágrimas en cualquier plató de televisión ha pasado con los años a ser parte de la cultura popular de nuestro país. Sobre su resistencia a participar en otros programas de televisión más allá de 'Sálvame' durante sus años en Telecinco, la periodista ha dedicado un fragmento de su libro a explicar su determinación.

Lozano recordó su participación en 'Sálvame Okupa', el reality que algunas de las estrellas de las tardes de la cadena protagonizaron en la casa de 'Gran Hermano'. "Paolo Vasile me lo pidió de rodillas de manera literal y solo duraba cuatro días el formato", explicó la colaboradora de 'Mañaneros' antes de recordar cuando le llegaron las ofertas para formar parte de 'Supervivientes'.

"A pesar de que soy una apasionada de este 'reality' y me pusieron sobre la mesa un cheque en blanco, siempre he tenido claro que lo mío es verlo desde el plató o a través de la pantalla del televisor, como hago ahora", confesó Lydia Lozano. Y es que, al parecer Mediaset estaba dispuesto a desembolsar una cantidad astronómica para conseguir que la histórica de 'Sálvame' viajase hasta los Cayos Cochinos.

Su posible visita a David Broncano en 'La Revuelta'

Aún así, la tertuliana no se arrepiente de su negativa. "Si he dicho que no, y mil veces no, es porque, en el fondo, soy consciente de que si lo hiciera podría destrozar a mi familia", aseguró la periodista. Donde sí ha mostrado predisposición por ir es a 'La Revuelta', siguiendo la estela de Belén Esteban y la presentadora de 'Ni que fuéramos', que revolucionaron el programa de La 1 hace un mes.

"Me llamó Broncano dos veces cuando estaba en Movistar, pero no era el momento de ir", desveló hace unos días la periodista en 'Ni que fuéramos', asegurando que en esta ocasión no le importaría ir a promocionar sus memorias. Incluso desveló que se atrevería con las preguntas clásicas del humorista. "Ya las había pensado cuando me llamó anteriormente", confesó la comunicadora en el espacio de Quickie.