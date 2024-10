Jorge Javier da en la diana con lo que señala sobre Elisa Mouliaá y es lo que muchos piensan

A falta de un programa de actualidad en el que hacerlo, Jorge Javier Vázquez ha utilizado su blog semanal de Lecturas para pronunciarse alto y claro sobre el caso Íñigo Errejón y la denuncia presentada por Elisa Mouliaá por presunto acoso sexual en el año 2021.

Precisamente a la actriz y presentadora ha enviado un poderoso consejo, reprobando en paralelo que esté entrando al trapo de aquellos críticos que no dejan de cuestionarle a través de las redes sociales desde que formalizó la denuncia ante la policía la pasada semana.

"Veo que Elisa Mouliaá, la actriz que lo ha denunciado, se ha puesto a contestar a gente que le reprochaba su comportamiento. Me apena que entre ahí", ha comentado Jorge Javier Vázquez. "Intentar debatir con un cafre es una lastimosa pérdida de tiempo. No solo no lleva a ninguna parte sino que te provoca más dolor, más sufrimiento. Ojalá sea capaz de no entrar al trapo", añade el presentador. Un planteamiento, el de la exposición excesiva, que todos hacen.

Jorge Javier Vázquez: "Tristeza, decepción, sabor amargo de impotencia y fracaso"

Por otro lado, en cuanto al mayúsculo escándalo de Errejón, no solo por esta denuncia de Elisa Mouliaá, sino por todos los casos anónimos que acechan, el catalán es tajante: "Tristeza, decepción, sabor amargo de impotencia y fracaso". Pero trata de sacar una lectura positiva: "La caída de Errejón es una victoria del feminismo. Las mujeres han logrado cargarse a un hombre muy poderoso. Bravo por ellas. La lucha continúa".

Además, Jorge Javier Vázquez apela a no usar este asunto con fines partidistas. "Creo que utilizar este caso como arma arrojadiza contra una formación política (Sumar) es una equivocación. No es eso, o al menos no es solo eso. Es un problema estructural que hay que atajar de una manera quirúrgica. Caiga quien caiga. Sin contemplaciones", reflexiona con contundencia el comunicador.