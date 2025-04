Telecinco cancela 'Hay una cosa que te quiero decir' con Jorge Javier de la programación y esta es la explicación

Para este sábado, 19 de abril, Telecinco ha decidido no emitir una nueva entrega de 'Hay una cosa que te quiero decir' con Jorge Javier Vázquez. Así, la cadena de Mediaset ofrecerá una película en lugar del programa de testimonios. Concretamente, la cinta I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston.

Una maniobra que puede explicarse en la intención de Telecinco de darle descanso al formato producido por Bulldog TV aprovechando la Semana Santa; fechas festivas en las que se suelen ofrecer refritos o reposiciones de programas como 'Tu cara me suena', 'El Hormiguero' o también 'De Viernes'.

No obstante, la cancelación de 'Hay una cosa que te quiero decir' esta semana no debería suponer que el espacio no continuara en las próximas semanas, pues aunque la primera temporada de 13 entregas firmadas ya ha concluido, el equipo sigue grabando programas debido a los satisfactorios resultados de audiencia.

La tendencia ha sido ascendente en las últimas semanas, consolidándose como la oferta líder de la noche de los sábados con cuotas por encima del 11% de share de media. Su récord en espectadores se produjo el 8 de marzo con más de 1,2 millones y el máximo en cuota de pantalla se registró el 29 de marzo con un notable 13,4%.

De hecho, la última entrega de 'Hay una cosa que te quiero decir', con Ana Obregón y Sole Giménez como invitadas, ya formó parte de la nueva tanda de programas. Algo que confirmaría que la idea de Telecinco es continuar con las emisiones. Salvo sorpresa, el 26 de abril volvería a la programación, pero habrá que esperar qué pasos sigue la cadena en los próximos días.