Un invitado de 'El Diario' de Jorge Javier denuncia el trato en Telecinco y la encerrona que sufrió

Un invitado de 'El Diario de Jorge', el programa de testimonios de las tardes de Telecinco con Jorge Javier Vázquez al frente, ha denunciado su nefasta experiencia en televisión en un vídeo de TikTok que ya acumula más de 1,2 millones de visualizaciones; y subiendo.

El joven dice que "me han hecho la encerrona de mi vida". "No todo ha sido malo", matiza, pues la producción del formato les pagó el AVE a él y a su novia como no podía ser de otra forma y viajaron en el primer vagón, "que es más espacioso y cómodo y eso se agradece". "La acogida fue muy buena, todo bastante profesional", declara.

Pero hasta ahí. "Estuvimos 6 horas de reloj encerrados en un camerino sin hacer nada. Lo compartimos con otras dos personas. Éramos cuatro y estábamos en dos metros cuadrados, no se podía salir y fue un agobio brutal", revela el invitado de 'El Diario de Jorge'.

"La comida fue lamentable, el pan estaba más duro... Lo tiraba contra la pared y la rompía. No es broma. Así que, si alguna vez os toca ir a un programa de televisión, llevaos comida en la mochila porque, si no, vais a pasar un hambre que flipas", prosigue narrando el chico.

Y, "como guinda del pastel", la encerrona que asegura haber sufrido por parte del equipo de 'El Diario' de Jorge Javier Vázquez. "Yo iba de acompañante de mi novia. Ellos sabían mi nombre, quién era y todo. Y no me dijeron nada de lo que iba a pasar. Cuando llegué ahí, escuchaba cuchicheos, pero no le quise dar importancia. Hasta que llega el momento en el que están maquillando a mi novia y me dicen 'tú también te tienes que maquillar'. Yo pregunto: '¿es que voy a salir?' Y en vez de decirme la verdad, de frente, me dicen: 'no, no, tú fluye, no te preocupes, estate relajado'. Error mío, grave, garrafal, porque me fío de ellos y digo: 'bueno, vale, que me maquillen, me quedo en el público y no creo que salga'", relata.

"Pero llega la hora de salir al plató, me cogen por banda, me ponen el micro y me dicen: 'a la grada'. A mi novia le querían dar un mensaje, pero ella no tenía ni idea de quién era. Tonto de mí, yo pensaba que sería una sorpresa bonita y que desde la grada yo reaccionaría y quedaría algo guay. Pero fue totalmente lo contrario", continúa explicando el invitado con pelos y señales.

"Se trató de un problema entre una chica rándom que quería salir en la televisión y mi novia. Un problema que tuvieron hace tiempo. Yo no tenía nada que ver con eso y pusieron mi cara durante todo el programa como si yo tuviera algo que ver con el problema", lamenta. Así, considera que ha hecho el ridículo en su participación en 'El Diario de Jorge', pero también cree que "de todo se aprende".