Patricia Pardo no puede evitar dirigirse así ante Elisa Mouliaá y lanza un bofetón de realidad

Elisa Mouliaá decidió responder a todas las preguntas sobre su denuncia por agresión sexual a Íñigo Errejón ante varios programas este martes. Entre ellos, conectó con 'Vamos a ver', y las palabras de la actriz provocaron un inesperado efecto en plató. Patricia Pardo no pudo contenerse mientras hablaba con la denunciante y terminó dedicándole unas sinceras palabras sobre su caso.

A lo largo de la mañana, Mouliaá ha dado más detalles sobre la denuncia que ha interpuesto contra el exportavoz de Sumar en distintos espacios televisivos. La actriz aseguró en 'Vamos a ver' que lo que más le duele de todas las reacciones que ha recibido este fin de semana, es que otras mujeres "duden y cuestionen" su testimonio.

Patricia Pardo detiene 'Vamos a ver' para dejar claro su apoyo a Elisa Mouliaá: "Eres un ejemplo de coherencia"

"No quiero hablar más, tengo que buscar una abogada. Esto no me ha pasado en la vida", aseguraba Elisa Mouliaá hacia el final de su intervención en el matinal de Telecinco. "Tengo una hija, tenía la vida solucionada", llegó a lamentar mientras explicaba cómo afronta la persecución mediática. Fue entonces cuando Joaquín Prat y Patricia Pardo se dirigieron a ella para trasladarle sus mejores deseos.

Patricia Pardo y Elisa Mouliaá en 'Vamos a ver'

El presentador le pidió afrontar con fuerza el resto del proceso que le queda aún por delante. "El camino que ahora tienes por delante, desde el plano judicial, es largo. Ahora tienes que buscar una abogada, veremos si la denuncia se archiva o se sigue adelante con ella, el informe de la UFAM… Es un camino largo. Suerte en ese camino", señaló Joaquín Prat.

"Tengo que ser fuerte, fui fuerte en el momento e intenté que no me afectara lo más mínimo. Ahora tampoco me va a afectar", aseguró Mouliaá justo antes de que Patricia Pardo fuera un paso más allá, haciendo un alegato a favor de la actriz. "Me pareces un ejemplo de coherencia", comenzó señalando la periodista visiblemente afectada.

"Quién no quiera entenderlo tiene un problema"

Pero Pardo no se detuvo ahí. "Me parece que tú no te sentiste víctima en el momento, pero al ver la cantidad de mensajes tú como mujer tomaste la decisión de denunciar", aseveró de forma contundente la periodista, que lanzaba entonces un recado a los más escépticos tras la espeluznante denuncia de la víctima. "Quien no quiera entenderlo tiene un problema", sentenció la presentadora de 'Vamos a ver', lanzando un bofetón de realidad a todos los críticos.

Además, Patricia Pardo ha dejado muy clara su postura sobre Elisa Mouliaá. "Yo no me atrevo a decir que esta chica está mintiendo ni está siguiendo lo que dicen, yo de verdad me la creo al cien por cien", ha afirmado en el programa. Pardo ha querido poner el foco en "los tipejos" y "tipejas" que, amparados en el anonimato de las redes sociales, ponen en duda la veracidad de su denuncia. "Ella está dando la cara, se la está jugando porque tiene un perfil público y aquí hay publicidad de la buena y de la mala. Yo no creo que esto beneficie su imagen ni mucho menos", ha agregado.

"A partir de ahora, la gente ya no va a decir 'ojo, es la actriz', no, al menos desde hoy, esta chica es la víctima de Íñigo Errejón", ha sentenciado Patricia Pardo, que ha querido resaltar que este acto de denuncia es "muy valiente", y ha subrayado la trascendencia de apoyar a todas las mujeres que deciden hablar y dar un paso al frente cuando sufren algún tipo de abuso sexual.