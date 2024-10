La frase más sentenciadora de Ramoncín contra Íñigo Errejón que enmudece 'Más vale tarde'

La denuncia de Elisa Mouliáa contra Íñigo Errejón y las acusaciones contra el ya ex político de Sumar de acoso sexual y violencia machista siguen conmocionando a todos. Este lunes, 'Más vale tarde' volvía a debatir sobre ello y Ramoncín se pronunciaba alto y claro contra el que fuera portavoz del partido de Yolanda Díaz.

Después de ver como rostros como Ana Terradillos o Patricia Pardo hayan sido contundentes con Íñigo Errejón ha sido Ramoncín el que no se ha cortado un pelo al decir lo que piensa del ya ex portavoz de Sumar en el Congreso y uno de los creadores de Podemos.

"Atender a los rumores no es bueno, pero los rumores los ha habido siempre, cualquiera que haya ido a los lugares donde frecuentaba este chico por la noche han dicho cosas, pero lo que haces es no creerte nada porque está todo lleno de rumores", empezaba diciendo.

"El control que se somete a las personas que van a formar parte de un partido permitidme que lo dude, ¿Quién sometió a un control a ese alcalde que salió cantando no sé qué de las niñas pequeñas? Yo me asombro que veo a gente que se sube al frontispicio y dice unas cosas qué dices, ¿este señor de verdad es un concejal?", proseguía diciendo.

Tras ello, Ramoncín se pronunciaba alto y claro sobre Íñigo Errejón con una frase sentenciadora. "Pero en este caso algunos tenemos que ser durísimos, y yo voy a ser durísimo, este señor es un indeseable, o presuntamente un indeseable porque ya hay que decir presuntamente hasta cuando hablamos del tiempo", soltaba. "Bueno no, eso es ciencia y las sentencias llegan cuando llegan"

"Íñigo Errejón ha reconocido comportamientos machistas que están diametralmente en contra de lo que promulga". "El daño que ha hecho a la lucha por la igualdad, el daño que está haciendo a su partido, el daño que ha hecho a las personas que confiábamos en un individuo que se subía al frontispicio y parecía que tenía las cosas claras le va a perseguir toda su vida", sentenciaba.

Ramoncín sentencia duramente a Íñigo Errejón: "Tiene un problema del ombligo para abajo, no de la cabeza"

Después, cuando en 'Más vale tarde' esperaban la comparecencia de Yolanda Díaz y analizaban las palabras que habían tenido por la mañana en Más Madrid, Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre, Ramoncín daba la cara por ellas. "Entiendo que estén atolondradas porque es como estamos una buena parte de la gente, yo sin ser militante. Hay gente a la que le das credibilidad y te produce emociones, lo que ha hecho es de no creer", aseveraba el cantante.

"Íñigo Errejón que se cuide, que le cuiden sus amigos porque esto le va a perseguir mucho tiempo porque el daño que hace es monumental y esa carta que escribe es tan absurda, solo le falta echarle la culpa al catecismo y al libro aquel de formación política porque es una cosa de yo no he sido, la presión, no, aquí la presión la tenemos todos", añadía.

"Es duro lo que voy a decir pero él no tiene un problema en la cabeza, tiene un problema del ombligo para abajo. Y luego tendrá lo que tenga, esas actitudes sabemos cómo son. Y este que ha estado en defensa de la cosa tan importante que es el sí es sí se ha olvidado del no es no y ese es el problema que tiene", sentenciaba.

Ramoncín también se mojaba tras escuchar la rueda de prensa de Yolanda Díaz. "Aquí se ha hecho un roto tan grande a la credibilidad de la gente que han cambiado la política, aquí hay una gente que viene a quejarse de la casta y de otros partidos políticos y vienen y la gente confía en ellos como es lógico. El roto tan grande a esa credibilidad y a la lucha por el feminismo es algo tremendo", destacaba.