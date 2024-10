Tres colaboradores de ‘Gran Hermano’ señalan y arrinconan a Maite en plató tras su expulsión

A pesar de haber aterrizado en el plató de ‘Gran Hermano‘ reconociendo tener que rectificar muchas cosas, Maite ha vuelto a colocarse en la picota por la misma actitud que le ha llevado a ser la última expulsada. En concreto, ‘La Maldita‘ de la edición ha tenido que verse las caras con Belén Rodríguez, Frank Blanco o Marta Peñate, quienes no se han mordido la lengua a la hora de cuestionar sus disculpas.

La primera en hacerlo ha sido Belén Rodríguez. La experimentada tertuliana ha comenzado diciendo: «Nos hemos alegrado aproximadamente 46 millones de españoles de tu expulsión. ¿Sabes también quién te ha echado? La audiencia que ve el 24 horas a la que tú has llamado tontos y retrasados y espero que por lo menos rectifiques, que es el público de ‘Gran Hermano'».

Ante esta réplica, Maite ha optado por pedir perdón: «Pido disculpas porque no lo he querido decir con esa intención». Sin embargo, Marta Peñate rápidamente le ha recriminado: «Maite, no nos mientas». «Lo he dicho por los ratos muertos y realmente pensaba yo para mis adentros de cómo podían estar viéndonos… Simplemente me dejé llevar», se ha excusado la primera expulsada de la edición.

Frank Blanco tampoco se ha quedado callado: «Para mí eras una de mis favoritas de salida. No recuerdo muchos casos como el tuyo. Has pasado de súper favorita a súper rechazada y toda la culpa la has tenido tú. Estoy en la línea de lo que decía Jorge Javier. Me has decepcionado y yo como espectador que he ido a muerte, me has ido decepcionando».

«Soy totalmente consciente de que en mi paso por ‘Gran Hermano’ he tenido mis momentos buenos y malos, soy persona… Ni yo misma me reconozco en los vídeos, no soy así. Ahí se intensifica todo y creo que podría haber tenido mejor apoyo. Considero que el apoyo que puedo llegar a tener ahí podría haber sido mejor», ha respondido con cierta altivez. Un tono que en plató muchos han percibido y le han echado en cara.

Marta Peñate, a la yugular de Maite

Marta Peñate también ha aprovechado para cargar contra el concurso de Maite: «Maite, intentaré no ser muy cruel contigo, pero la verdad es que tu arrepentimiento no me lo creo igual que el de Elsa sí. Estás fuera, estoy segura, que mínimo por maleducada y por no tener un ápice de empatía con nadie«. Lejos de quedarse callada, la tertuliana ha añadido: «Muchas veces para conocer a alguien de verdad hay que darle poder y a ti te dimos poder siendo la primera salvada y te convertiste en una tirana. Ese fue tu mayor error».

En la misma línea y con un tono duro, Miguel Frigenti ha intervenido para reprocharle su actitud: «Has sido una persona muy tóxica y le ha faltado tiempo a tu amigo Ruvens tirarle por tierra. En vez de pensar que a lo mejor se puede llevar bien con Óscar porque tú no estás dentro y le acaparabas, estás diciendo que tiene una estrategia… Tus acciones han sido muy deplorables y luego dijiste que tu eras de pueblo y te justificabas así. La gente de pueblo no es tan maleducada y cruel como tú. Pide perdón ala gente de pueblo porque hay gente maleducada en ciudades y pueblos».

Finalmente, la primera expulsada ha tomado la palabra para asegurar: «Soy consciente de las actitudes que he tenido, vuelvo y repito que no me reconozco. No soy yo en ese aspecto. Pido perdón con la mano en el corazón. Si os lo queréis creer bien». De igual manera, Maite ha reconocido que pediría perdón a Óscar: «Le pediría perdón porque mi actitud no ha sido la más bonita de las que podía tener. No soy yo ni considero que esa personalidad no era mía».