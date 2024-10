Jorge Javier abochorna y despacha a Maite tras su expulsión en ‘Gran Hermano’: «Maleducada, cruel»

Maite ha sido la última concursante expulsada de ‘Gran Hermano 2024‘. La extrovertida concursante no ha podido hacerse con el beneplácito de los espectadores puesto que éstos no la han escogido para conformar su casting ideal. Por ello y al quedarse fuera del concurso, Maite ha tenido que salir de la casa y dirigirse al plató donde Jorge Javier la ha recibido advirtiéndole sobre lo que se le venía encima.

«Maite, a la audiencia no le ha gustado absolutamente nada tu participación en ‘Gran Hermano’. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar, pero va a ser en un momento», fueron las duras palabras empleados por el presentador. Poco después, la polémica concursante ha entrado en plató donde ha podido hacer balance de su paso por la casa. Nada más comenzar, Jorge Javier le ha arreado: «Maite, las lágrimas… has estado a punto de romperte con tu amigo, ¿esas lágrimas son pocos rasgos de humanidad que te he visto? Te he visto muy pocos dentro de la casa».

«Esa es tu percepción», ha esgrimido ella. Jorge Javier no se ha quedado ahí: «Para la audiencia incluido para mí, has sido una gran decepción. No sabemos qué ha sucedido, pero te has convertido en una persona maleducada, poco empática, cruel en muchísimas ocasiones… Cero autocrítica y un empecinamiento en ser como tú eres, yo soy así y no escuchar absolutamente a nadie».

Lejos de hacer autocrítica, Maite ha asegurado: «Yo me considero una persona honrada, humilde, pura y sincera». Ante ello, el presentador ha vuelto a insistir: «Vas a tener que enfrentarte a muchísimas situaciones esta noche y vas a ver cómo ha sido tu participación en la casa. Ojalá cambie la percepción que sientes hacia ti«. Dicho y hecho puesto que el reality le ha mostrado sus polémicas más destacadas sobre las que ha tenido que pronunciarse.

El rapapolvo de Jorge Javier a Maite nada más empezar la entrevista de expulsada es para enmarcar #GHGala5



pic.twitter.com/Vm3sYkZ6E4 — telemagazine (@telemgzn) October 3, 2024

Al ver el primer vídeo sobre su crítico comportamiento con Óscar, Maite ha comentado: «(Se ve) lo que se quiere ver. Acción-reacción. Una pequeña parte de mí». Por su parte, el presentador le ha recordado y enumerado todas sus malas acciones al tiempo que le ha recordado: «Gran Hermano es convivencia también, ¿qué clase de convivencia se puede generar con comportamientos así?».

«Los ha tenido él conmigo»,ha intentado defenderse la primera expulsada. Lejos de bajar el tono, el presentador le ha preguntado: «¿Te avergüenza verte así? ¿Te arrepientes?». Jorge Javier también ha aprovechado para recordarle: «Feo lo tuyo y todos los que te reían las gracias que te han llevado a esa debacle de concurso porque si hubiera habido alguien que de verdad te quisiera, te hubiese sentado y dicho Maite, no. Tú ahora estuvieras dentro».

Maite, obligada a disculparse ante la madre de Violeta

Otra de las víctimas de Maite en la casa ha sido Violeta, con quien se ha mostrado especialmente crítica. «Pedir disculpas por la frase hecha. Con el tiempo, sinceramente he podido pensar eso porque me he creído eso», ha comenzado diciendo antes de ser cortada por Jorge Javier.

«Nadie se merece ese juicio que le hicisteis en la habitación tú y todos los que estabais en esa habitación», ha remarcado el presentador, quien también la ha abochornado al asegurar: «¿Cuántos años tienes? ¿Y esos comentarios? Que si es una perra faldera, un saco de mentiras… ¿qué te ha pasado con Violeta?».

«Lo que sobra en esa casa es tiempo. Todos hablamos de todos», ha vuelto a excusarse la primera expulsada, quien también se ha dirigido a la madre de Violeta diciendo: «Me he dejado llevar por lo que he visto y no por el corazón o por conocerla a fondo». Finalmente, el presentador ha vuelto a hacerse cargo de la entrevista lanzándole un nuevo reproche: «No te aferres a eso de todos hablamos de todos porque no vamos a encontrar en la casa comentarios como los que has hecho tú de muchos».

Maite: "Pido perdón porque me he dejado llevar por lo que he visto"

Madre de Violeta: "No te voy a contestar, porque me has hecho mucho daño con todo lo que has dicho sobre mi hija" #GHGala5 #GH4O pic.twitter.com/HRxlmCiz9a — Gran Hermano (@ghoficial) October 3, 2024

El reproche final de Jorge Javier a Maite

Como viene siendo habitual, al término de la gala los expulsados tienen una oportunidad para dirigirse a sus compañeros. Lejos de mostrar arrepentimiento y sin saber muy bien qué decir, Maite ha empleado los minutos de los que disponía en hablar y animar a sus más allegados.

Una oportunidad que la ahora exconcursante no ha empleado para pedir perdón, lo que el presentador se ha encargado de afearle: «Has tenido una oportunidad de oro después de todo lo que has visto aquí, el programa te la ha brindado para disculparte con alguien».

Por su parte, Maite apenas atisbaba a comentar: «Soy un saco de nervios y todo a su debido tiempo». Finalmente, el conductor de la gala ha concluido diciendo: «No has sido capaz de desprenderte de tu coraza, de tu armadura, rendirte y decir, qué mal lo he hecho… no lo has hecho. En cualquier caso, ‘Gran Hermano’ es un concurso, pero es una grandísima oportunidad para conocernos a nosotros mismos, ¡aprovéchala!».