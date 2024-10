‘Gran Hermano 2024’ expulsa a la concursante más polémica y cierra así su casting definitivo

‘Gran Hermano 2024‘ ya tiene conformado su casting definitivo. Cabe recordar que el reality comenzó este proceso hace ahora una semana cuando Jorge Javier inició una votación masiva en la que los espectadores deberían escoger a sus 17 concursantes favoritos. La primera en ser expulsada fue Elsa.

No obstante, antes de echar a más concursantes de forma permanente, el reality le confirmó a Ruvens, Óscar, Lucía, Javier, Jorge y Violeta como concursantes oficiales. Por ende, Jorge Javier dejó en vilo a 12 concursantes de los que uno sería expulsado de forma permanente: Maite.

‘Gran Hermano’ confirma la identidad de los concursantes oficiales

Nada más comenzar la gala semanal, Jorge Javier ha citado a los doce concursantes cuya continuidad en el reality pendía de un hilo en una sala habilitada. Desde allí, el presentador ha comenzado a confirmar a concursantes como habitantes oficiales de la casa.

«La audiencia ha decidido que ‘Gran Hermano’ continúa para Daniela«, fueron las palabras empleadas por el presentador. Visiblemente emocionada, la joven ha recibido el abrazo y respaldo de sus compañeros a la par que agradecía a la audiencia el gesto que le ha valido ser concursante oficial del reality.

A la joven le ha seguido Adrián y es que, poco después, el presentador le ha confirmado al boxeador su permanencia en la casa. Al igual que ha sucedido con la colombiana, Adrián ha recibido el apoyo y abrazo de sus compañeros. Antes de cortar la conexión, Jorge Javier ha dado a conocer otra determinante decisión de los espectadores: «Y ‘Gran Hermano’ también continúa para Nerea«.

El ritmo de la gala de ‘Gran Hermano’, marcado por la agilidad, ha permitido conocer minutos después la identidad de Silvia como concursante oficial. «La audiencia ha decidido que ‘Gran Hermano’ continúa para Silvia«. Una confirmación muy especial para la joven que se suma a la ya sabida participación de Lucía, su hermana, quien se enteró hace dos días.

Tras una pausa publicitaria, Jorge Javier ha vuelto a tomar la batuta para anunciar la continuidad en la casa de Luis. Aliviado por no ver distanciada su relación, el concursante se ha abrazo a sus compañeros. De igual manera, ha mostrado su felicidad por mantenerse junto a Nerea dentro de Guadalix de la Sierra.

Jorge Javier comunica la segunda expulsión definitiva de ‘Gran Hermano’

Conforme ha ido avanzando la gala de ‘Gran Hermano’, Jorge Javier ha ido confirmando más nombre, entre ellos, los de Edi y Juan. Por ende, en la sala en la que se ubicaban los concursantes a la espera de ser confirmados apenas quedaban cuatro concursantes: Vanessa, Manu, Maite y Laura. «La expulsión está entre vosotros cuatro», les ha advertido Jorge Javier.

Acto seguido, el presentador ha pronunciado las siguientes palabras: «La audiencia ha decidido que ‘Gran Hermano’ continúa para Laura». Sorprendida por la decisión, la joven ha roto a llorar en señal de agradecimiento. El listado de concursantes se ha seguido reduciendo y tan solo eran tres los que luchaban por las dos plazas restantes en la casa.

La expulsión no ha tardado en llegar: «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… Maite«. Junto a Vanessa y Manu y entre lágrimas, la recién expulsada ha compartido: «Sí me lo esperaba por una simple cagada que hice el otro día y como rectificar es de sabios. Me quedo con eso, con los valores que tengo y con lo mujer empoderada que soy. Y nada, soy una gran concursante sin pelos en la lengua, sin ninguna mascara o victimismos y con un gran corazón». Por ende, Manu y Vanessa se suman a la casa y completan así el casting definitivo.