‘Gran Hermano 2024’ ya tiene a sus primeros concursantes definitivos: descubre sus identidades

La audiencia de ‘Gran Hermano‘ se está volcando con la votación del casting final. De hecho, Jorge Javier ha anunciado que se han registrado en la App de Mitele más de 8 millones de votos. Tras expulsar de forma definitiva a Elsa, los espectadores continúan votando por los 17 concursantes que conformarían su casting ideal.

Antes de que llegue el momento de cerrar el referéndum, el reality ha sacado de dichas votaciones a seis concursantes en la versión ‘Límite 48 Horas»’ del reality. Y no los ha sacado como expulsados, sino como concursantes oficiales. La gala ha comenzado con todos los habitantes de Guadalix reunidos en el salón. Sin embargo, nada más conectar con ellos, Jorge Javier ha citado a cuatro de ellos en la sala de expulsión: Maite, Maica, Ruvens y Daniela.

Y es que el reality ha ido agrupando a los concursantes en grupos. De cada uno de ellos, sólo un compañero/a se convertiría en concursante oficial durante la noche del martes. «Uno de vosotros va a conocer que ya forma parte de los diecisiete del público«, les ha comentado Jorge Javier. Poco después, el presentador le ha comunicado a Ruvens que es el primer concursante oficial del reality.

«Hoy me veo guapísimo así que me veo genial. Muy ilusionado, agradecido… Yo estoy todavía como en mi burbuja y contento, a ver si seguimos sumando. muchas gracias, no me esperaba ser el primero. Gracias a todo el mundo que me ha votado», fueron las palabras de Ruvens.

Óscar, segundo concursante confirmado

El segundo grupo en ser llamado por Jorge Javier ha sido el conformado por Óscar, Vanessa, Silvia y Luis. Ya en la sala de expulsión, Jorge Javier ha dado a conocer la confirmación de Óscar como concursante oficial. «La audiencia ha decidido que forme parte del casting final… Óscar«, fueron las palabras empleadas por el presentador.

Una determinación que ha causado impacto en la casa por quién ha sido el primer concursante confirmado y es que cabe recordar que ambos han mantenido arduos encontronazos en la casa.

Lucía, tercera concursante confirmada

La tercera tanda de concursantes citados en la sala de expulsión ha estado compuesta por Lucía, Adrián, Edi y Nerea. Todos menos Adrián han mostrado su nerviosismo ante la determinante decisión que, poco después, ha comunicado Jorge Javier.

En concreto, los espectadores han decidido con sus votos que Lucía sea la concursante que forme parte del casting final. Tras Ruvens y Óscar, la casa suma una tercera concursante confirmada. Una noticia que la joven ha recibido con gran emoción.

Javier se garantiza su permanencia en la casa

La permanencia en la casa de otro concursante se ha decidido nuevamente entre Javier, Laura y Juan. Finalmente, ha sido el gallego el que ha conseguido imponerse. Así se lo ha comunicado Jorge Javier al gallego: «La audiencia ha decidido que forme parte del casting final… Javier«.

Una noticia que ha recibido con una sensación agridulce ya que su pareja, Vanessa, no ha conseguido quedarse de momento en la casa .»Estoy feliz porque estoy dentro, pero triste porque no sé lo que va a pasar con Vanessa», ha deslizado.

Violeta y Jorge se quedan con las última plazas de la noche

La que parecía ser la última concursante en ser confirmada como parte de los que conforman del casting ha sido Violeta. La habitante de Guadalix ha corrido mejor suerte que sus compañeros, Manu y Jorge, al hacerse con el beneplácito de la audiencia de forma mayoritaria. Dicho anuncio se ha llevado a cabo durante una pausa publicitaria.

No obstante, aunque la de Violeta parecía ser la última, Jorge Javier ha sorprendido a todos al conectar con la casa y anunciar una nueva salvación. En concreto, el presentador se ha interesado por las sensaciones de los concursantes para, acto seguido, pronunciar las siguientes palabras: «La audiencia ha decidido que forme parte del casting final… Jorge«. Nada más recibir la noticia, el concursante no ha podido contener las lágrimas. Visiblemente emocionado, Jorge ha compartido: «Gracias de corazón. No me esperaba esto. Aquí hay grandes personas, no sé qué tengo yo».