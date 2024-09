Una invitada de ‘El Diario’ deja plantado a Jorge Javier e impugna lo que se ha emitido: «Adiós»

La tensión entre antiguos conocidos es sin duda uno de los platos fuertes de ‘El Diario’ cada semana, pero Jorge Javier Vázquez vivió una escena realmente desagradable este lunes. Dionisia acudió al espacio de Telecinco para recuperar su amistad perdida con Isabel, que finalizó por una fuerte bronca por teléfono. Sin embargo, la segunda en discordia no estaba dispuesta a tolerar la versión de los hechos que su examiga y el programa estaban mostrando, y terminó plantándose al presentador, negándose a hablar.

Dionisia llegó al talk show de Telecinco con una complicada misión, reconstruir una amistad de más de 12 años que terminó hecha añicos por una fuerte discusión que según ella «jamás debió tener tal importancia». Tras cinco años sin verse, Isabel escuchaba el relato de su antigua amiga este lunes desde el reservado de plató, con un gesto que no invitaba a la reconciliación.

Nada más recibir a la amiga arrepentida en plató, Jorge Javier Vázquez comenzó a preguntarle por su amistad antes del incidente, e Isabel no dio crédito a la cantidad de detalles que Dionisia llegó a revelar para toda la audiencia de las tardes de Telecinco. Muy enfadada, terminó revolviéndose aún más contra su antigua amiga. «Creo que ha contado cosas que no debería de haber dicho. Había cosas que las podía haber omitido. Estoy contenta por la sorpresa porque la quiero, pero hay cosas que no tenía que haber dicho», espetó Isabel.

Una invitada de Jorge Javier Vázquez se revuelve contra la encerrona de su amiga en ‘El Diario’

Isabel y Dionisia en ‘El Diario de Jorge’

«Este no es el lugar. Creo que esto tenemos que hablarlo nosotras, no en televisión. No me ha hecho ninguna gracia que contara las cosas como que yo soy una pesada y ella me hacía a mí de psicóloga», añadió la examiga de Dionisia, con gesto aún más serio. «Yo me he desahogado con ella como ella se desahogaba conmigo. Ha habido cosas que no debería de haber dicho», añadió muy molesta por la exposición a la que había sido sometida.

Fue entonces cuando Dionisia quiso enmendar su error para conseguir un final feliz de su paso por el programa de Jorge Javier Vázquez. «Si la he ofendido, yo aquí en público le pido perdón», aseguró la protagonista, pero Isabel no parecía hacer caso de sus palabras de arrepentimiento. «Quiero verla y darle un beso, pero nada más, adiós. No quiero hablar nada. Le doy un beso porque sé que ella lo hace con toda la buena intención del mundo, pero hay veces que una tiene que sopesar lo que dice», terminaba espetando Isabel de forma tajante.

«No voy a seguir hablando»

Mientras tanto, el presentador observaba la tensa situación atónito, sin tener muy claro cómo iba a continuar su encuentro. «Me siento muy mal. Esta no era mi intención, y se la he ofendido, me disculpo, me siento muy mal», insistió Dionisia, pero ya no había vuelta atrás. Entonces, Isabel entró en plató sin ni siquiera dar dos besos a su examiga. «Ya sé que tú eres así, pero la vida no es eso. Tienes que tener en cuenta que no estamos tú y yo solas, hay mucha gente viendo la televisión», insistió algo avergonzada por la encerrona.

«Hay cosas que son muy personales y se deben de quedar en la intimidad. Yo, sinceramente, esperaba que si la sorpresa eras tú, no hubieses dicho ciertas cosas porque son mías, que te he contado a ti como amiga mía que eras. Venir aquí a decir ciertas cosas mías, no lo veo bien. No voy a seguir hablando», terminó sentenciando Isabel antes de que Jorge Javier Vázquez cortase por lo sano despidiendo a ambas de plató.

Pero Dionisia no quiso abandonar ‘El Diario’ sin mostrar una vez más su profundo arrepentimiento por el resultado de este intento por dar una segunda oportunidad a su amistad. «Yo te pido perdón delante de las cámaras, quiero que podamos retomar nuestra amistad», aseveraba de nuevo sin éxito alguno, continuando la conversación fuera de cámaras.