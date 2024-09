Los espectadores de ‘Gran Hermano’ expulsan definitivamente a la concursante más odiada de la edición

‘Gran Hermano‘ ya tiene a su primera expulsada definitiva. Tras poco más de un mes de convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra, Elsa se ha convertido en la primera habitante en abandonar la casa de forma definitiva. El cambio en la mecánica incorporado por la organización ha tenido mucho que ver.

Cabe recordar que durante el pasado jueves Jorge Javier anunció un poder determinante que el reality concedería a los espectadores. En concreto, la audiencia ha tenido en su mano el poder de configurar un casting a su medida eligiendo a los 17 concursantes para mantenerlos en la casa. Precisamente, los tres concursantes restantes tendrían que abandonar la casa como expulsados. Elsa ha sido la primera de ellos al reunir el menor porcentaje de votos a su favor por parte de los espectadores.

Dicha expulsión se ha dado a conocer tres días después de que se activase el televoto, durante la emisión del debate. Nada más comenzar dicha entrega, Ion Aramendi ha compartido: «Vamos a vivir la primera expulsión definitiva de la edición. Una expulsión entre los 19 porque el casting lo eliges tú en una votación sin precedentes en los 25 años de historia de ‘Gran Hermano'».

Acto seguido, ha asegurado que las votaciones estaban a punto de cerrarse. De igual manera, el presentador ha remarcado: «Cerramos al votación y atención, cerramos, no pausamos. Cerramos la votación por completo ya que tras la expulsión abriremos una nueva votación y tendréis que elegir de nuevo a los 17 concursantes que queréis que se queden en la casa».

Así se ha vivido la expulsión definitiva de Elsa en ‘Gran Hermano’

Tras conectar con el salón, Ion Aramendi le ha pedido a Maica y a Lucía que se pusieran de pie. Mientras que a esta última le ha comunicado que no se enfrentaría a la expulsión, a Maica sí le ha mandado a la sala de expulsión. A dicha concursante le ha seguido Maite. La polémica concursante ha recibido la noticia con gran sorpresa en un duelo frente a Óscar que se salva de la expulsión.

El reality ha proseguido con dicha dinámica hasta que 9 concursantes se han dado cita en la sala de expulsión. Por ende, la expulsión se debatía entre los siguientes habitantes de la casa: Maica, Maite, Elsa, Adrián, Jorge, Vanessa, Manu, Juan y Laura. Antes de dar a conocer el nombre del expulsado, Ion Aramendi ha compartido las cifras de votos registradas: más de tres millones y medio de votos siendo Elsa, la expulsada, la que apenas reunía 121.394 votos a su favor.

Antes de la expulsión, Ion Aramendi ha conectado con los concursantes para salvar a Maica. Tras dicho momento, el comunicador ha vuelto a conectar para anunciar la decisión más meditada de cualquier edición. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… Elsa», fueron las palabras del presentador. La noticia ha generado gran sorpresa entre sus compañeros. Tanto Maite como Vanessa se han mostrado muy extrañadas. No tanto la propia expulsada que compartía: «No pasa nada, ya está».

A posteriori, la primera expulsada ha podido desahogarse asegurando: «Sinceramente no me lo esperaba, pero estoy súper tranquila porque he sido yo en todo momento. Conmigo misma estoy súper tranquila y orgullosa de mí. Si la audiencia me ha votado, sus motivos tendrá. Ojalá pueda salir hoy de dudas. Lo más importante en esta vida es estar a gusto con uno mismo…. Si miro atrás y pienso en la vida que he tenido, todo se me ha ido dando, el universo es muy sabio».

Con esta expulsión, la joven se ha erigido como una de las más odiadas de la edición a tenor del escaso apoyo que registra. Es necesario recordar que Elsa fue la artífice de la expulsión fulminante de Silvia al delatarla como hermana de Lucía. Un chivatazo del que no se atrevió a decir nada y que le granjeó la animadversión de buena parte de la audiencia. Un hecho que, parece, los espectadores no le han perdonado.