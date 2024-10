Tienen que abortar a Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’ de Telecinco: «No puedes seguir»

Bárbara Rey y sus polémicas fotografías y audios con el rey Juan Carlos I continúan siendo el gran tema de muchas tertulias de actualidad. Es el caso de ‘Vamos a ver’, que al abordar el debate una vez más este lunes provocaba todo un enfrentamiento entre sus colaboradores. Tal fue el nivel de crispación que Verónica Dulanto tuvo que tomar cartas en el asunto, reprendiendo a Alessandro Lequio por cruzar los límites en directo.

El ‘Club social’ del matinal de Telecinco es uno de los espacios más divididos a la hora de abordar la última hora sobre la vedette. Mientras que Isabel Rábago continúa erigiéndose como una de las grandes defensoras de Bárbara Rey, Alessandro Lequio continúa enfrentándose a todos sus compañeros para cargar contra la actriz.

Sin embargo, el cara a cara más tenso de la jornada no sería contra Rábago en esta ocasión, si no contra Pepe del Real. «Haces comentarios absurdos, haces ese papelito absurdo de defender lo indefendible», sentenció el italiano algo enfadado con su compañero por defender a la madre de Ángel Cristo Jr. «Absurdo eres tú», espetó el periodista desatando un conflicto que Verónica Dulanto terminaría frenando instantes después.

Verónica Dulanto frena los pies a Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’: «Te tengo que cortar»

Pepe del Real y Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’

«Que mis comentarios te parecen absurdos… pues eso lo tendrá que decidir el director del programa, si tienes algún problema háblalo con él y deja de faltar el respeto a los compañeros», insistía Pepe del Real, muy molesto por la falta de respeto del polemista habitual de ‘Vamos a ver’. «No he faltado el respeto a nadie», aclaraba Lequio en un intento de justificarse tras observar el revuelo que se había formado en plató. Fue entonces cuando la presentadora se interpuso entre ambos.

«Tienes que respetar», espetó Verónica Dulanto intentando mediar, pero Alessandro Lequio volvió a interrumpirla. «Déjame hablar, no me cortes», espetaba el italiano con desprecio, haciendo estallar a la conductora del programa. «Te tengo que cortar, perdóname, pero no puedes seguir así», insistió la compañera de Joaquín Prat. «Tienes que respetar y no faltar el respeto a tus compañeros. Estás metiéndote con las opiniones de todos», subrayó la comunicadora.

Y aunque el colaborador mantenía su postura de que «no había faltado el respeto a nadie» con su comentario, varios de los presentes en plató coincidieron con la presentadora en que había cruzado todos los límites este lunes con sus constantes ataques. Cabe destacar que, si por algo es conocido Alessandro Lequio en el espacio de Telecinco, es por ser el tertuliano más incendiario y con menos «pelos en la lengua» de todo el elenco.