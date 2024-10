Patricia Pardo es incapaz de articular palabra ante lo vivido en directo en 'Vamos a ver': "No puedo..."

Este viernes, 11 de octubre, Patricia Pardo ha sido incapaz de contener las lágrimas ante la dureza del reportaje que han emitido en ‘Vamos a ver’. El magacín matinal de Telecinco ha conectado en directo con José, el hijo de Desiderio y María Soledad, un matrimonio que lleva juntos 60 años.

José ha hecho una petición en change.org que ya lleva más de 50.000 firmas para que no separen a sus padres, a los que quieren enviar a dos residencias distintas. El matrimonio sufre de Alzhéimer, por lo que les dieron un grado de dependencia diferente. Pero ahora, María Soledad ha empeorado, aunque todavía no se ha hecho efectivo el cambio.

El hombre se ha encontrado con la noticia de que sus padres podrían ser enviados a dos residencias diferentes, en base a ese grado de dependencia distinto. «La aprobación nos la dieron en julio. Mi madre entonces estaba bastante bien y le dieron el grado 1, y a mi padre, que estaba peor, lo valoraron de grado 2. Pero en dos meses, mi madre ha perdido el 50%… Antes era una mujer independiente y ahora mismo hay que vestirla, ayudarla a comer… Es totalmente dependiente. He pedido una segunda valoración para que la valoren de grado 2», ha explicado José a través de una videollamada con ‘Vamos a ver’.

Patricia Pardo se rompe en pleno directo en ‘Vamos a ver’

Junto a él estaban sus padres. María Soledad no dejaba de llorar, mientras que su marido la abrazaba y besaba. José pide que se modifique la normativa actual y, así, se evite que los matrimonios que llevan toda la vida juntos tengan que separarse si no se pueden permitir ir a una residencia privada. «Separarlos es matarlos en vida», ha lamentado su hijo. Además, no entiende que el hecho de que sus padres puedan seguir juntos depende de la situación económica.

Al poner fin a la videollamada, se ha podido ver a Patricia Pardo echa un mar de lágrimas. Joaquín Prat, también visiblemente emocionado, ha preguntado a sus compañeros por su opinión. Pero la copresentadora era incapaz de articular palabra: «A mí no me mires. No puedo…».

«Es una petición bastante razonable. Si nos imaginamos a nuestros padres, tampoco querríamos que los separasen», ha añadido Joaquín Prat. «O a nosotros el día de mañana. Si nos separan de nuestra pareja… Madre mía, por favor», ha concluido la mujer de Christian Gálvez, entre lágrimas.