Kike Calleja dice punto final tras lo que ha sucedido con Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’

El periodista Kike Calleja ha visto colmada su paciencia ante los desmanes y las faltas de respeto continuas de Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’, y le ha dicho ‘hasta aquí’ al ponerle los puntos sobre las íes este lunes, 7 de octubre, en un enfrentamiento muy tenso entre ambos colaboradores.

El programa matinal de Telecinco se encontraba abordando los polémicos audios que se han publicado recientemente sobre Juan Carlos I y Bárbara Rey, en los que el emérito habla con pasmosa frialdad de su nula relación con la reina Sofía, solo circunscrita a la esfera pública. En definitiva, un matrimonio de apariencias.

En mitad del debate, Alessandro Lequio ha puesto el acento, no tanto en los deslices del antiguo monarca, sino en lo que estos han supuesto para los españoles económicamente hablando. «El gran pecado del rey Juan Carlos no es lo que haya hecho de cintura para abajo, sino de cintura para arriba, es decir, los dineros, eso es lo importante», ha declarado en alusión a ese presunto chantaje de la vedette estimado en 600 millones de pesetas.

«El matrimonio entre Juan Carlos y Sofía fue un matrimonio de compromiso, no con una escopeta detrás, pero sí presionados con el compromiso institucional y en esas circunstancias hay que aceptar de alguna manera lo que viene después», ha expuesto el conde en relación a esas grabaciones que han salido a la luz y que revelan cómo el rey le admitía a Bárbara que apenas había contacto con Sofía desde que nació Felipe VI.

«¿Pero y qué tiene que ver eso para que luego después faltes al respeto de esa manera a esa persona?», le ha rebatido Kike Calleja, que ha mostrado su repulsa con los términos tan desagradables en los que Juan Carlos I habla de Sofía. «Ay, madre mía, otra vez. Te lo acabo de decir, a ti lo que te entra por aquí te sale por allí, te da igual lo que diga, te da igual todo», le ha enfrentado Alessandro Lequio de muy malos modos y con una exaltación insoportable. «Con respeto, escucha, con respeto», le ha amonestado Joaquín Prat, harto de esos continuos episodios de vehemencia verbal por parte del tertuliano.

«Con respeto, con el mismo respeto con el que yo te hablo», le ha frenado Kike Calleja, que también ha dicho basta. «Me parece una falta de respeto hacia la reina Sofía, todo lo que dice su marido ahí (en los audios)», ha añadido el que fuera reportero de ‘Sálvame’. «Acabo de decir que una cámara oculta no la soporta nadie», le ha espetado Lequio a voz en grito, tratando de quitar hierro a esos audios del emérito.

«Que no me grites, que no me grites», le ha advertido Kike entre aspavientos, ya que su compañero había logrado sacarle completamente de quicio. «Es que parece que no le das importancia a mis palabras y eso sí que me irrita», se ha justificado Alessandro. «¿Puedes dejar que exprese su opinión?», le ha exigido Joaquín Prat, siendo su segunda reprobación. «Que me lo digas relajadamente. ¿Por qué las cosas no las puedes decir relajadamente al igual que yo te hablo así? Deja que expongamos nuestros argumentos», ha clamado Kike Calleja, desbordado por un comportamiento que se repite en ‘Vamos a ver’ día sí y día también.