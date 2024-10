El nuevo proyecto de ficción de Ricardo Gómez un año después del final de 'Cuéntame cómo pasó'

Llevar tanto tiempo en una misma serie te convierte en un personaje muy reconocible para el público, pero también corres el peligro de encasillarte y que solo te vean como el nombre que te dio la fama. A Ricardo Gómez podría haberle pasado, después de crecer delante de la audiencia dando vida a Carlitos Alcántara en la mítica serie de TVE ‘Cuéntame’. Casi dos décadas en una misma serie. Pero poco a poco va generando una nueva carrera, y está consiguiendo soltar al pequeño de la familia Alcántara. Entre sus últimos trabajos podemos destacar 'Romancero' o 'La Ruta'. Su nuevo proyecto es la temporada 2 de ‘Citas Barcelona’ que llega este 21 de octubre a Prime Video.

Eric Navarro y Pau Freixas regresan al proyecto como productores ejecutivos creativos y la serie está dirigida por Nely Reguera, Gemma Ferraté, Paco Caballero, David Selvas y el propio Eric Navarro, que también aparece como guionista junto a Dani González, Clara Esparrach e Iván Mercadé. Tras una primera temporada repleta de rostros conocidos, y donde destacaba el reencuentro entre Quimi y Valle (Antonio Hortelano y Eva Santolaria en ‘Compañeros’), llegan nuevos episodios que buscan darle la vuelta al tipo de historias que ya vimos el año pasado. Aunque siempre manteniendo la esencia de la serie.

“No tenemos el objetivo de ser particularmente novedosos. Las diferencias son sutiles porque queremos que la gente que disfrutó de los anteriores capítulos lo haga ahora con los nuevos”, explica Pau Freixas. Aun así, se buscan nuevas localizaciones para las citas de los personajes, y eso siempre ayuda a dar un nuevo giro a las cosas. "Ahora el 'showrunner es Eric Navarro y ha trasladado una visión un poco más ácida. Por ejemplo, tenemos un capítulo musical y otro en el que pasa todo por teléfono a bordo de en un AVE".

Óscar Casas es uno de los nuevos fichajes de 'Citas Barcelona'.

’Citas Barcelona’ sigue la misma dinámica de su primera temporada. Junta a parejas que se conocen por Internet en lugares comunes para ver cómo se desarrolla su primer encuentro. Un bar de monólogos, un tanatorio… el amor puede encontrarse en cualquier lugar, y la serie de Prime Video quiere seguir demostrándolo. Aunque no todo sea amor clásico a primera vista, sino también poder conocer a la persona, y por el camino descubrir más sobre uno mismo.

De qué va la temporada 2 de ‘Citas Barcelona’

La serie narra encuentros entre desconocidos en la ciudad de Barcelona, historias sobre lo que ocurre cuando la tecnología desaparece y lo único que queda son dos personas con sus propias necesidades y contradicciones. Cómo es la primera cita, cuando entran en juego los miedos, los secretos y las expectativas…

En esta temporada, Ricardo Gómez es uno de los protagonistas más televisivos. Pero no está solo, ya que le rodea un reparto de auténtico lujo. Leonor Watling, Asier Etxeandía, Óscar Casas, Verónica Echegui, Anna Castillo, Yolanda Ramos, Bruna Cusí, Aitor Luna, Jorge Suquet, Fran Perea, Lola Rodríguez y Asia Ortega.

Una serie bilingüe muy necesaria

La primera temporada de la serie fue criticada por su uso del catalán, ya que muchos de los actores hablan la lengua en los episodios y, posteriormente, fueron doblados al castellano. Pero Ricardo Gómez lo ve como una seña de identidad, y un punto a favor de la serie. “Yo he vivido con mucha naturalidad aprender esta lengua que me gusta tanto. Cuando estoy en Madrid no hablo catalán con nadie, pero cuando vengo a Barcelona sí. En Catalunya se convive con el bilingüismo. Yo tengo amigos de Barcelona que hablan en castellano conmigo porque hablan así normalmente, y otros que hablan en catalán. Me parece genial que en una serie como 'Citas Barcelona', que trata de mostrar la realidad lo más parecida al día a día, se den esas dos situaciones”, explica en Público.

Y es que es verdad que en nuestra ficción cada vez nos estamos atreviendo más a rodar no solo en castellano, sino con presencia de las lenguas cooficiales, algo que hace unos años era impensable. Siempre va a haber críticos con estas decisiones, pero por fin las cosas están comenzando a cambiar, aunque se haya tardado demasiado en llegar a este momento.

Esta segunda temporada se compone de seis episodios, en los que el catalán y castellano conviven, reflejando la realidad de la ciudad condal. Una nueva tanda de capítulos que busca hablar directamente sobre el amor y el desamor, y que quiere asentar la serie como una ficción de referencia en nuestro país en la plataforma de Amazon. Producida por Filmax, ya tuvo su estreno en TV3 unos días antes de llegar a Prime Video. 'Citas Barcelona' no solo destaca por su reparto, sino por su cuidado acabado visual. La propia ciudad de Catalunya se convierte en un personaje más. Acompañada de una fotografía muy detallista y una banda sonora que mejora la de la primera temporada, consigue convertir a esta segunda temporada en un producto mucho mejor y mejor cerrado.

'Citas Barcelona' supera las expectativas con su temporada 2.

Destacar sobre todo el episodio que implica a las actrices Asia Ortega y Elísabet Casanovas, uno de los capítulos más bonitos de la serie. Sobre todo por la creatividad que hay detrás de su encuentro (desvelaremos que tiene que ver con un programa de radio). Y es que todas las decisiones de estos nuevos episodios son valientes, divertidas, y le dan un ritmo y un color diferente (y más maduro) al conjunto. 'Citas Barcelona' no tiene nada que envidiar a otras antologías sobre el amor que se hacen en Estados Unidos o en otros países europeos. Se nota que se ha puesto el corazón (y el alma) en contar buenas historias. Y sobre todo, en dejar que los personajes respiren y hablen entre ellos.