El nuevo proyecto que Ricardo Gómez estrena en TVE tras el final de ‘Cuéntame cómo pasó’

Ricardo Gómez es uno de los actores más conocidos de nuestro país, sobre todo gracias a su participación durante más de veinte años en ‘Cuéntame cómo pasó‘. Sí, la serie más mítica de nuestra televisión, dando vida a Carlitos. Pero cuando tu imagen se une mucho a una serie, y más aún durante tanto tiempo, siempre buscas hacer proyectos nuevos para demostrar tu versatilidad. Así, Ricardo Gómez ha realizado series tan diferentes como ‘Romancero‘ o ‘La Ruta‘. Y películas como ‘1898. Los últimos de Filipinas‘, que le valió una nominación a los Premios Goya, o la que estrena hoy TVE a las 22.45 horas: ‘El sustituto’.

En ‘El sustituto’, Ricardo Gómez interpreta al inspector Andrés Expósito, y supone un cambio radical a esa imagen de niño bueno que teníamos gracias a ‘Cuéntame’. El thriller, dirigido por Óscar Aibar, es un thriller en la España más profunda. En la película nos encontramos a un grupo de nazis escondidos que le hacen la vida imposible al personaje de Ricardo Gómez.

Junto a Vicky Luengo, protagonista de la serie ‘Reina Roja‘, que llegará el 29 de febrero a Prime Video, ‘El sustituto’ se presentó en el Festival de Málaga. Y además consiguió una nominación para Ricardo Gómez en los Premios Feroz. Así, TVE vuelve a apostar por programar películas recientes de nuestro cine en su prime time. De hecho, también está disponible en la plataforma de Amazon. Consiguió colocarse en el segundo puesto del contenido más visto cuando llegó al streaming hace un año, en febrero de 2022.

El reparto, que incluye a los mencionados Ricardo Gómez y Vicky Luengo, lo completan Pere Ponce, Pol López, Joaquín Climent, Nuria Herrero y Bruna Cusí. El propio director comentó durante la promoción de la película cómo se le ocurrió la idea para la historia. «Hace años una foto me llamó la atención desde la pared de un restaurante playero. En la imagen podían distinguirse algunos hombres sentados alegremente a una mesa, vestidos con uniformes alemanes de la Segunda Guerra Mundial. La imagen había sido tomada en aquel mismo sitio no hacía más de veinte años. Inicié entonces una investigación que me llevó a descubrir cientos de detalles sobre los nazis refugiados en la Costa Blanca, una próspera comunidad que vivió un plácido retiro en nuestro país hasta bien entrada la Transición».

¿De qué va ‘El sustituto’?

Año 1982. Un joven policía curtido en los barrios más duros de Madrid acepta un destino en un pueblo de mar con la esperanza de curar a su hija. Y, de paso, ganar algo de tranquilidad. Una vez allí, se ve envuelto en la investigación del extraño asesinato del inspector al que ha de sustituir. Las pesquisas le llevarán hasta un hotel playero donde una comunidad de ancianos nazis, reclamados por muchos países por crímenes contra la humanidad, vive un retiro paradisiaco y feliz.