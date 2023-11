Ricardo Gómez se niega de raíz a responder esta pregunta de Broncano en ‘La Resistencia’

El paso de Ricardo Gómez por ‘La Resistencia’ este jueves por la noche tuvo como excusa presentar su nueva serie ‘Romancero’, que se estrena el 3 de noviembre en Prime Video. Sin embargo, su presentador, David Broncano, pronto dejaría a un lado el tema de la ficción para pasar a las preguntas clásicas del programa. Es ahí cuando el hermano menor de los Alcántara en ‘Cuéntame’ decidió sorprender al presentador con una tajante respuesta.

Tras pasar por ‘El Hormiguero’ este martes, Ricardo Gómez entraba preparado al plató de Movistar Plus+ para contar todos los detalles de la nueva serie que protagoniza junto a Belén Cuesta. Sin embargo el conductor del programa ya tenía otros planes para el invitado: dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes.

La cortante respuesta del actor

Mientras el presentador trataba de convencer al actor para averiguar cuál es la cantidad que el joven actor acumula en su cuenta corriente, el intérprete se plantó firme y tajante. «No te voy a decir la cantidad de dinero que tengo en el banco porque paso», le espetó a Broncano. Y esa cortante respuesta puso punto final a la curiosidad del cómico en cuestiones económicas.

En un intento por mantener la dinámica simpática del formato, Ricardo comenzó a bromear. «Pero sí voy a contarte que el otro día vi mi vida laboral y tenía 26 años cotizados con 29 años…», afirmó Ricardo Gómez mientras compartía risas con el presentador. Pero como bien sabe todo seguidor de ‘La Resistencia’, las preguntas clásicas del programa no acababan ahí, aún quedaba un gran asunto por discutir.

El número de relaciones sexuales de Ricardo Gómez

«Me has hecho mil veces la pregunta…» replicó Gómez justo después de que Broncano le preguntase por el número de veces que ha tenido sexo en el último mes. «Estos últimos 30 días he tenido poco porque estoy currando mucho», adimitió Gómez al cómico. «No tengo tiempo, como cuatro o cinco veces, una ruina», declaró el actor. A lo que el conductor del programa le contestó en tono burlón: «Es triste… no por el número sino por la actitud con la que lo cuentas».

Ricardo explicó también que a veces uno está «más tristón» y que existen «muchos factores» en juego a la hora de las relaciones, pero no quiso ir más allá. Lo que rápidamente vino seguido de una empatía empapada de humor por parte del presentador: «Qué te voy a contar a ti…», «No ha sido un buen mes al nivel de delicioso», bromeó Broncano acompañado de las carcajadas del público.

Después de esto, el protagonista de ‘Cuéntame’ reveló no estar demasiado contento con las puntuaciones a la actividad sexual. «Siempre pienso que lo de los puntos es muy raro, porque podría dar muchísimos, pero no tengo calculo mental de los decimales», zanjó el actor entre risas.