Lo último de Anna Castillo y de Wes Anderson para Netflix sobresalen en los estrenos semanales

Septiembre llega a su última semana con tres de los estrenos más potentes de todo el mes. Y no es que estemos exagerando. Son hechos fácilmente comprobables. Sin tener en cuanto lo que llegará los próximos meses (mucho terror gracias a Halloween), os vamos a hablar de tres estrenos que van a dar que hablar. En este caso destaca Netflix porque nos trae dos historias opuestas y muy diferentes entre sí, pero muy esperadas. Una de ellas es el nuevo proyecto de Wes Anderson. Sí, el director de ‘El gran hotel Budapest’ o la reciente ‘Asteroid City’. Ha dado la mano a Netflix para llevar a cabo una adaptación de un cuento de Roald Dahl y, como siempre, se ha rodeado de un reparto espectacular. Estamos hablando de ‘La maravillosa historia de Henry Sugar’.

Pero también hay apuesta por el cine español, y así nos llega ‘Nowhere’, la nueva película de Anna Castillo para Netflix tras el éxito de la miniserie ‘Un cuento perfecto‘. Castillo es una de las mejores actrices del panorama nacional, y en este drama de supervivencia lo demuestra una vez más. Y, para cerrar el mes… ¡volvemos al universo de ‘The Boys‘ con su primer spin-off: ‘Gen V’!

Estrenos en Netflix

La maravillosa historia de Henry Sugar (PELÍCULA)

Benedict Cumberbatch, en lo nuevo de Wes Anderson. / NETFLIX

Sinopsis: Un cuento de Roald Dahl sobre un hombre rico que oye hablar de un gurú que puede ver sin abrir los ojos y decide aprender su técnica para hacer trampas en el juego.

Wes Anderson ha sorprendido a todos anunciando que su nuevo proyecto no solo sería un mediometraje, sino que además se estrenaría exclusivamente en Netflix. Desde hace mucho tiempo, el director quería adaptar este relato de Roald Dahl, pero por el camino perdió los derechos (Netflix los compró). Así que tuvo que asociarse con la plataforma para llevar a cabo su largamente postergado proyecto.

“Al ser una película de 37 minutos, Netflix es el lugar perfecto para alojarla, porque realmente no es una película. Estas cosas las solían hacer en la BBC, con las llamadas Play for Today, dirigidas por gente como Stephen Frears, John Schlesinger o Alan Clarke. Eran programas de una hora o incluso menos. Me imaginé algo así”.

Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Richard Ayoade y Dev Patel son los protagonistas de esta historia fantástica.

Fecha de estreno: 27 de septiembre

Nowhere (PELÍCULA)

Sinopsis: Mía es una mujer embarazada que, junto a su marido, huye de un país totalitario escondida en un contenedor marítimo. Tras ser forzosamente separados, deberá luchar por su supervivencia cuando una violenta tormenta la arroja al mar. Sola y a la deriva en mitad del océano, Mía se enfrentará a todo para salvar la vida de su hija y reencontrarse con su pareja.

Con guión de Ernest Riera, Miguel Ruz, Seanne Winslow, Teresa Rosendoy e Indiana Lista, autora de la historia, ‘Nowhere’ es la gran apuesta de Netflix de cine español para esta temporada. Protagonizada por Anna Castillo y Tamar Novas, es un drama de supervivencia. Y, según relatan los productores, un proyecto muy difícil de conseguir en nuestro país. “Tanto por la propuesta creativa como por el reto técnico y logístico que suponía llevarla a cabo, ‘Nowhere’ era uno de esos proyectos que parecía imposible levantar en España«.

Anna Castillo es el centro de toda la historia y el directo de ‘Nowhere’, Albert Pintó, se ha deshecho en elogios hacia la actriz. “Ha sido un regalo caído del cielo. Una actriz con un talento descomunal que ha elevado la película a cotas inimaginables y que se lanzó a ciegas en este loco viaje, confiando ciegamente en un equipazo que se ha dejado la vida para conseguir hacer veraz lo inverosímil. Doy gracias a todos ellos y espero que la película llegue a los corazones de la audiencia igual que ha llegado a los nuestros”.

Fecha de estreno: 29 de septiembre

Estrenos en Prime Video

Gen V (SERIE)

Sinopsis: Estos jóvenes y competitivos héroes ponen a prueba sus límites físicos y morales, compitiendo por el codiciado primer puesto de la escuela. Pronto aprenderán que la ambición conlleva sacrificios y que la diferencia entre el bien y el mal no está tan clara como creían. Cuando los oscuros secretos de la universidad salen a la luz, los estudiantes deberán elegir el tipo de héroes en los que se van a convertir.

‘The Boys’ es una de las series clave de Amazon Prime Video. Aún a la espera de la temporada 4, desde la plataforma han decidido seguir ampliando el universo con un spin-off: ‘Gen V’, que llega a finales de mes. Pero no será el único, y así lo ha dejado caer Vernon Sanders, uno de los principales productores de Prime Video. «Solo diré que Eric Kripke tiene muy claro cuál es el futuro de este universo y llevamos años teniendo conversaciones sobre qué va a pasar después. Así que es un poco prematuro hablar de esto. Lo único que puedo decir es que en Amazon confiamos en Eric y que si quiere continuar la historia, nosotros vamos a ser los primeros en formar parte de su equipo para ver qué es lo siguiente».

‘Gen V’ tiene en su reparto a Jaz Sinclair, Patrick Schwarzenegger, Chance Perdomo, Liza Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Sean Patrick Thomas, Clancy Brown y Marco Pigossi. Y también regresará Chace Crawford, volviendo a interpretar a The Deep.

Fecha de estreno: 29 de septiembre