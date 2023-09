El final de ‘Sex Education’ en Netflix se hace notar entre los estrenos semanales en televisión

De vez en cuando, Netflix en vez de cancelar series, trata de darles un final digno, sobre todo para contentar a sus fans. Este va a ser el caso de ‘Sex Education‘, que se despide con temporada 4. Y no hay que olvidar que ha sido una de las series más revolucionarias de la plataforma (además de darnos a Emma Mackey, otra variante del multiverso Margot Robbie). Este 21 de septiembre la serie se despide para siempre. Aunque tranquilos, que seguirá en el catálogo de Netflix. Y ojalá un spin-off de alguno de los personajes.

Además, conoceremos un poco más sobre el Continental, el hotel clave en la historia de las películas de John Wick. Aquí iremos de la mano de un joven Winston, y cómo consiguió hacerse con el poder. Pero esta semana del 18 al 24 de septiembre también tiene otros estrenos muy destacados, como la película de terror ‘Nadie te salvará’; la miniserie sobre abusos sexuales en el mundo del deporte ‘Golpe de revés‘; y el documental definitivo sobre la figura de Terenci Moix.

Estrenos en Netflix

Sex Education – Netflix (Temporada 4 y final) (SERIE)

Sinopsis: Tras el cierre del instituto Moordale, Otis y Eric se enfrentan a un nuevo reto: su primer día en el instituto Cavendish Sixth Form. Otis está nervioso por la creación de su nuevo consultorio sexual, mientras que Eric reza para no convertirse en perdedores de nuevo. Pero Cavendish es un choque cultural para todos los estudiantes de Moordale; ellos pensaban que eran progresistas pero este nuevo colegio es otro nivel. Hay yoga diario en el jardín comunitario, un ambiente de sostenibilidad muy fuerte y un grupo de chicos que son populares por ser… ¿amables?

‘Sex Education‘ es una de esas series de Netflix que nunca consigue colarse en el top10 de lo más visto. Tampoco es ese tipo de ficciones que vienen a la mente de la gente cuando les preguntas por su serie favorita. Pero si les preguntas por ella, siempre te van a responder con cariño y con una sonrisa de oreja a oreja. ‘Sex Education’ funciona, y ha funcionado durante 4 temporadas. Esta ya es la última. Nos toca despedirnos de Otis y compañía.

Asa Butterfield, Ncuti Gatwa, Aimee Lou Wood, Connor Swindells y Mimi Keene vuelven como Otis, Eric, Aimee, Adam y Ruby. También regresa Gillian Anderson como la doctora Jean y a Alistair Petrie como Miachel Groff. Esta temporada 4, Netflix ha fichado a Dan Levy, creador de ‘Schitt’s Creek’, y dará vida a Thomas Molloy, un famoso escritor y tutor del curso de Maeve en su universidad de la Ivy League en Estados Unidos. Emma Mackey dejará de ser uno de los personajes principales y pasará a ser recurrente. Y, además, tendremos nuevos fichajes: Thaddea Graham, Marie Reuther, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James e Imani Yahshua.

Fecha de estreno: 21 de septiembre

Estrenos en Prime Video

The Continental: del universo de John Wick (SERIE)

Sinopsis: El evento de tres partes explorará el origen detrás de la icónica pieza central del hotel para asesinos del universo de John Wick a través de los ojos y las acciones de un joven Winston Scott, mientras es arrastrado al infierno de la década de 1970 en Nueva York para enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás. Winston traza un curso mortal a través del misterioso inframundo del Continental en un desgarrador intento de apoderarse del hotel donde eventualmente tomará su futuro trono.

La saga de John Wick ha revitalizado el cine de acción a lo grande. Con 4 entregas ya a sus espaldas, una 5ª en camino y un spin-off con Ana de Armas, ahora nos llega la serie precuela ‘The Continental’. Esta nos cuenta los primeros días de Winston (Ian McShane en la saga cinematográfica) en el Continental y cómo se hizo con el poder en el mítico hotel. Sí que es verdad que a la serie le falta la fuerza (y el presupuesto) de las películas, pero destaca por sí misma en todo el lore creado alrededor de la figura de Wick.

Esta estimulante mirada a los primeros días del hotel para asesinos más famoso de Nueva York está protagonizada por Colin Woodell, Mel Gibson, Mishelle Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb y Peter Greene.

Fecha de estreno: 22 de septiembre

Estrenos en Movistar Plus

Golpe de Revés (SERIE)

Sinopsis: Justine Pearce es una joven prodigio del tenis que con 17 años llega a semifinales de Roland Garros gracias a su esfuerzo y al exigente trabajo de su entrenador Glenn Lapthorn. Pero su prometedora carrera se ve truncada por una lesión así como la estrecha relación de confianza entre ambos. Cinco años después, la joven, que ahora trabaja como terapeuta, decide denunciar a su antiguo entrenador por abusos sexuales…

Esta serie ahonda en un problema que cada vez es más real: los abusos sexuales en el deporte profesional. No es que haya empezado a pasar ahora sino que los casos han empezado a destaparse hace relativamente poco. Recordemos lo que ocurrió con el equipo de gimnasia de Estados Unidos, con Simone Biles entre ellas. Esta serie, centrada en el mundo del tenis, y con Aidan Turner como protagonista, se mete en terreno resbaladizo, pero sale bastante airosa.

‘Golpe de revés’ habla sobre el trauma, sobre la necesidad de superar y enfrentarnos al pasado, y lo duro que puede ser. El reparto lo completan Anna Chancellor, Lorenzo Richelmy, Manon Azem, Jessica Darrow, Tom Varey, Elizabeth Berrington, Amar Chadha-Patel, Steffan Rhodri, Maria Almeida y Harmony Rose Bremner.

Fecha de estreno: 24 de septiembre

Estrenos en Disney Plus

Nadie te salvará (PELÍCULA)

Sinopsis: La película presenta a Brynn Adams, una joven creativa y con talento que ha sido apartada de su comunidad. Solitaria pero siempre esperanzada, Brynn encuentra consuelo entre las paredes de la casa donde creció… hasta que una noche la despiertan extraños ruidos de intrusos decididamente sobrenaturales. Lo que sigue es un enfrentamiento lleno de acción entre Brynn y un grupo de seres extraterrestres que amenazan su futuro y la obligan a enfrentarse a su pasado.

Brian Duffield, guionista de ‘The Babysitter’ (Netflix) y ‘Underwater’, nos entrega una nueva película con aires de terror sobrenatural. Aquí propone darle una vuelta al género de home invasion, añadiendo una invasión alienígena por el camino. Es decir, no es una home invasion, sino una earth invasion mas bien.

Kaitlyn Dever, protagonista de ‘Superempollonas’, es la humana que se enfrentará a estos Aliens con bastante mala leche. ‘Nadie te salvará’ se postula como una de las tapadas del cine de terror de este año 2023.

Fecha de estreno: 22 de septiembre

Estrenos en Filmin

Terenci: la fabulación infinita (SERIE)

Sinopsis: El documental se sumerge en la vida y obra del mítico Terenci Moix (1942-2003) mediante anécdotas y entrevistas a sus amigos y familiares más cercanos. Entre ellos encontramos a Boris Izaguirre, Colita, Núria Espert, Luis Antonio de Villena, Anaïs Schaaff y algunas de sus exparejas, incluido el actor y gran amor de Terenci, Enric Majó.

Terenci Moix fue uno de los escritores españoles más famosos del siglo XX. Y gracias a Filmin, podemos ver este maravillosos documental sobre su obra y su vida. Esta producción también revela, de forma inédita, material del archivo doméstico del escritor.

La producción está dirigida y co-escrita por Marta Lallana («Ojos Negros») y co-escrita por Álvaro Augusto («Samantha Hudson»), quien comenta: «Es necesario reivindicar la figura de Terenci Moix que, como Francisco Umbral u otros, han caído en el olvido. Las nuevas generaciones no saben quién es Terenci. (…) En la serie se descubren cosas porque nuestra intención es hacer un homenaje y una celebración, pero no una biografía. No hemos venido a exaltar al personaje, sino a conocer a la persona, lo que también implica conocer las capas menos favorecedoras».

Fecha de estreno: 22 de septiembre