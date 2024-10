Yolanda Ramos pone en su diana a Carlos Latre en ‘Late Xou’ tras destapar su «mentira» en ‘La Revuelta’

Este martes, 15 de octubre, Yolanda Ramos se estrenó como colaboradora de ‘Late Xou’, el programa presentado por Marc Giró en La 2 de TVE. Y lo ha hecho atizando nuevamente a Carlos Latre y a Telecinco, como ya hizo durante su visita a ‘La Revuelta’ de Broncano, donde denunció que ‘Babylon Show’ había anunciado su fichaje, cuando era «mentira».

«Se me anunció falsamente», aseguró la cómica en el programa de La 1, dejando claro que «nunca iba a ir a ese programa». Cabe recordar que el programa de Latre apenas duró tres semanas en Telecinco, siendo retirado por sus bajas audiencias. Ahora, Yolanda Ramos ha vuelto a sacar a relucir esta polémica en ‘Late Xou’, donde se ha sentido como pez en el agua prácticamente desde que ha entrado en el plató.

«Colaboradora, ¿no?», ha bromeado la actriz de ‘Paquita Salas’ sobre su papel en el espacio de entrevistas de la cadena pública. «Esta vez sí. Aquí sí», ha respondido el presentador, haciendo referencia a su falsa colaboración en el programa de Telecinco. «Ey, Latre», ha añadido ella, siguiendo con la broma, mientras chocaba su mano con la de Giró, poniendo de manifiesto su gran complicidad.

La pulla de Yolanda Ramos a Broncano: «Tampoco es para tanto»

Pero, además, también han lanzado un dardo a ‘La Revuelta’. «Es verdad que te hemos robado a ‘La Revuelta’, tenías un contrato millonario», espetó el catalán, a lo que Yolanda Ramos contestó, con mucha guasa: «Si tuviera un contrato millonario, os iban a dar por saco a los nuevos».

Acto seguido, la cómica ha salido en defensa de su actual programa: «Aquí me pagan muy bien. Y si no, vengo porque quiero». Pese a esto, Marc Giró ha intentado echar más leña al fuego, para que escogiese entre Broncano y él: «Si te llama David, seguro que le prefieres a él. Si me llama a mí también voy». «Tampoco es para tanto», ha sentenciado Yolanda Ramos, lanzando un dardo al conductor de ‘La Revuelta’.