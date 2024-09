Yolanda Ramos denuncia en ‘La Revuelta’ que se le anunció «falsamente» como fichaje de Carlos Latre

Yolanda Ramos llegó este lunes a ‘La Revuelta’ arrasando con todo como un huracán. Así lo demostró al sincerarse con David Broncano sobre la naturaleza de uno de sus supuestos últimos fichajes. Cuando el de Jaén le preguntó por su supuesta participación en ‘Babylon Show’, la humorista no dudó en pronunciarse alto y claro contra. Así, desmintió su falso fichaje en el extinto espacio de Carlos Latre y cargó contra Mediaset asegurando que habían anunciado su participación en una rueda de prensa.

«Nunca había venido, ni aquí ni en los ocho años previos. Y ya está bien, porque es una gran actriz y una cómica increíble», sentenció David Broncano antes de recibir a su invitada de la noche. Y nada más poner un pie en plató, quedó claro que la humorista iba a revolucionar el espacio de TVE. «No sé por qué no me invitaste… porque pegaba mucho en ‘La Resistencia'», espetó la invitada nada más entrar.

Yolanda Ramos destapa la realidad detrás de su supuesto fichaje en ‘Babylon Show’

Entonces, el presentador de ‘La Revuelta’ se puso algo nervioso a la hora de justificar su ausencia durante ocho años en el programa. «¿Se le invitó a Yolanda no?», preguntó algo apurado a Broncano, que pidió entonces que se le echase «la bronca» al encargado de los invitados. «No, no, no», espetó la actriz, decidida a meter en un apuro al humorista. «No se me invitó nunca. Invitabas solo a raperos, no soy lo suficientemente moderna…», bromeó la actriz.

Anunciaron el fichaje de #BabylonShow en la rueda de prensa pero no llegó a un acuerdo con Carlos Latre



Yolanda Ramos: "Yo nunca iba a ir a ese programa. No había llegado a un acuerdo. Se me anunció como colaboradora falsamente" #LaRevuelta



pic.twitter.com/yMIbiqPJN9 — telemagazine (@telemgzn) September 30, 2024

Y tras reírse de los raperos que habían frecuentado el espacio de Broncano en su anterior etapa en Movistar Plus+, el presentador de TVE intentó justificarse una vez más ante las acusaciones. «Seguro que alguna vez te hemos invitado… has hecho muchas películas, series, programas», insistió el jiennese. «Nunca. Primera vez ahora», aseguró Ramos antes de sentarse en el sofá.

Fue justo hacia la mitad de su entrevista cuando David Broncano sacó a relucir un tema que encendió por completo a la humorista. «No sé sí ibas a estar o llegaste a estar en el programa de Latre. ¿Has trabajado ahí?», preguntó el conductor del programa mientras repasaba sus últimos proyectos. «No», respondió tajante Yolanda Ramos antes de echarse a reír y denunciar lo que realmente ocurrió con el extinto programa de Mediaset.

«Fue falsamente anunciado»

«Se me anunció en la rueda de prensa. Esto es curioso, porque yo nunca llegué a un acuerdo con él. A mí me llamó mi representante», comenzó asegurando la invitada de Broncano antes de que el presentador le pidiese usar algo de lo que iba a hacer como colaboradora en Telecinco en primicia en su espacio. «Yo nunca iba a ir a ese programa«, sentenció aún más contundente.

«Se anunció falsamente. Y yo en Cádiz tocándome el papo», terminó asegurando entre risas, desmintiendo haber aceptado alguna oferta por parte de Carlos Latre para unirse a la fallida apuesta del access prime time de Telecinco, que terminó siendo cancelada tras dos semanas y media de emisiones compitiendo en sus últimos días contra Broncano y Pablo Motos.