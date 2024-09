Carlos Latre reparece con esta significativa publicación tras la fulminación de ‘Babylon Show’

Carlos Latre ha tenido que hacer frente a la reciente cancelación de ‘Babylon Show’, el programa que ha conducido durante apenas tres semanas en el access prime time de Telecinco. Y, aunque empezó con unos datos aceptables, se acabó hundiendo al competir contra ‘El Hormiguero’ y, sobre todo, con la llegada de ‘La revuelta’ de David Broncano.

Sin embargo, una vez superado el mal trago, el cómico ha vuelto a su rutina. Tras ser retirado su programa, Carlos Latre se ha volcado con el deporte, una actividad al que dedica la mayor parte de su tiempo. Así lo reconocía él mismo en su cuenta de Instagram: «Empezar la semana con una buena sesión de gym es el chute de energía que todos necesitamos».

El presentador de ‘Babylon Show’ se despedía, visiblemente emocionado, de la audiencia el pasado miércoles. «Esto es un punto y seguido. La vida es siempre un punto y seguido», les decía a su equipo tras la emisión del último programa. Un lema que él lleva por bandera y que, a la vista está, aplica en su día a día.

Así bajó Carlos Latre de peso: «Se trata de equilibrio»

Carlos Latre es un apasionado del deporte, que le ayudó en su día a bajar de peso después de verse en un vídeo en el que su forma de andar le parecieron los de una persona con obesidad. Así consiguió bajar de peso de forma progresiva. «La primera fase fue hasta los 103 kilos, después hasta los 97, 93, 87, 83…», explicó él mismo.

Según contó, «tiene que haber momentos para todo. Momentos de decir ‘hoy como frankfurt’ porque me apasiona, pero mañana no. Mañana me comeré una ensalada y deporte todos los días. Creo que ningún ‘todo’ es bueno, y ese es el gran mensaje. Uno tiene que hacer el esfuerzo para bajar de peso primero, tiene que estar a rajatabla. Sin embargo, después cuando se consigue, se trata de equilibrio. Se trata de no privarte de nada y a la vez privarte de muchas cosas».