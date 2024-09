¿Quién es el invitado en ‘La Revuelta’ de David Broncano de hoy, lunes 30 de septiembre?

Tras cosechar una nueva tanda de victoria en audiencias contra ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ llega pisando fuerte este lunes con su primer as bajo la manga . David Broncano finalizó la semana con la visita de Merche García, y además de sorprender con la enorme fidelidad del público emisión tras emisión, mantuvo estable cuota de pantalla despidiéndose con un 15,9% de share. ¿Pero quién visita hoy lunes el programa de TVE?

«Es la primera vez que traemos esta temporada a una menor de edad. Creo que es la niña más peligrosa del mundo», advirtió el de Jaén el pasado jueves antes de recibir en plató a la doble campeona juvenil del mundo en MMA. La asturiana Merche García fue el arma secreta de ‘La Revuelta’ para despedir su semana de triunfos con más de 2 millones de espectadores. Sin embargo, no logró imponerse a ‘El Hormiguero’, que firmó un 16,3% gracias a la visita de Antonio Banderas.

David Broncano recibirá a Yolanda Ramos como primera invitada de la semana en ‘La Revuelta’

Según ha adelantado el diario ABC, Yolanda Ramos será la primera estrella en pasar por el sofá de ‘La Revuelta’ esta semana. La actriz visitará a David Broncano para desvelar todos los detalles de sus últimos proyectos. De acuerdo con el citado medio, la humorista servirá de baza para el de Jaén en su inicio de semana para competir contra la visita de Andrés Velencoso y Natalia Sánchez en ‘El Hormiguero’.

Con esta última visita, David Broncano se impone a los primeros invitados de la semana de ‘El Hormiguero’, el dúo de actores formado por Andrés Velencoso y Natalia Sánchez. Así, el de Jaén abre la veda una semana más a la competencia por los espectadores, una ojeriza que el humorista lideró en la mayoría de sus últimas emisiones gracias a las visitas de Danna Paola, Eduard Fernández o Norman Reedus, imponiéndose como el espacio más visto del día y en el caso del miércoles, haciéndose con el minuto de oro.

En mitad de una guerra que parece no tener tregua, las referencias al espacio de Antena 3 continúan siendo constantes. Durante su última emisión de la semana, uno de los rostros estrella de Pablo Motos sorprendió irrumpiendo en el plató de ‘La Revuelta’. «No, no. Eso no puede salir David», alertó Grison al presentador cuando vio que una espontánea había lanzado a una de las hormigas de Antena 3 al escenario. Pero el humorista no dudó en mostrarla y posar con ella. «Es que Pablo no le dejaba venir», bromeó la espectadora del teatro.