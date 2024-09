Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del miércoles: Marta y Andrés le declaran la guerra a Jesús

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, Damián le recriminaba a Jesús que siga drogando a Begoña después del incidente de la piscina y le comentaba el plan de Andrés de que un especialista la visite y la pueda internar en un centro para controlar su estado de salud mental. Presionado y con la culpa en sus ciernes, Jesús decidía dar marcha atrás y dejar de drogar a su mujer.

Paralelamente, Begoña le contaba a Julia sus intenciones de fugarse juntas pero le pedía que por favor guarde su secreto para evitar que todo pueda irse al traste como la otra vez. Así, Begoña le decía a la pequeña que quiere irse de viaje con ella a Inglaterra para mostrarle donde vivió cuando ella era más joven.

Isabel le contaba a Jesús todo lo que ha descubierto sobre el plan de los Merino para sacar adelante un balneario pese a que Joaquín ha tratado de separarla de Gema. Tras escucharlo, el De La Reina se burlaba del nuevo negocio que se traen entre manos sus primos.

Tras enfadarse al saber que Tasio le había escrito las cartas de amor a Gaspar, Carmen decidía perdonarle después de pillarle escribiéndole a ella una carta. Por su parte, Claudia celebraba que Mateo haya decidido quedarse en la colonia. Aunque lo que la dependienta desconoce es que ha sido don Agustín el que ha intercedido por él ante Damián. No obstante, el joven cura le decía a Claudia que tienen que dejar de relacionarse y que pronto partirá de misiones a África.

Damián no está dispuesto a que Marta y Fina puedan seguir juntas por lo que no dudaba en reunirse con la dependienta para anunciarle su decisión de enviarla a la tienda de Barcelona. El patrónle dejaba claro que no es una propuesta sino una imposición. Tras enterarse de lo que pretende su padre, Marta le decía a su novia que no dejará que las separen y después se enfrentaba con Damián por hacerle tanto daño.

Joaquín y Luis llegaban a casa de los Merino con una gran noticia que hace que Digna y Gema se lleven una alegría: por fin han conseguido el préstamo que necesitaban para sacar adelante el balneario. Pero en plena celebración recibín una llamada que vuelve a complicarlo todo: Peralta ha decidido vender sus tierras a otro comprador.

Jesús pillaba a Julia con una carta de despedida a Digna y descubría que Begoña se quiere ir a Londres con su hija. Tras ello, no dudaba en enfrentarse a su mujer tras descubrir los pasaportes en el armario y ella le reprochaba que le haya estado drogando. Tras ello, Jesús decidía alejar a Julia de Begoña y la castigará enviándola a un internado.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 136 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el próximo miércoles 4 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 136 de ‘Sueños de libertad’

Los Merino no se dan por vencidos y pese a que Peralta ya ha vendido las tierras a otro comprador, Joaquín descubre que quien está detrás de esa compra es una empresa de Málaga. Lo que desconocen por ahora es que en realidad es Jesús quién está detrás de todo. Por ello, Jesús no duda en pedirle a Isabel que por favor guarde silencio y no le revele a nadie que es él quién las ha comprado.

Begoña amenaza a Jesús con que si envía a Julia a un internado ella se irá pues nada le retiene allí y todo podría estallar por los aires. Pero Jesús no duda en decirle que le denunciaría por abandono del hogar y que eso llevaría a que no pudiera ver nunca Julia y que si le denuncia por haberla drogado también hundirá la vida de Andrés porque se vería salpicado.

Fina le cuenta a Isidro que Damián ha decidido trasladarla a Barcelona y le pide que por favor se vaya con él a la ciudad condal pero el chófer rechaza su propuesta. Tras ello, la dependienta visita al patrón y le anuncia que no piensa irse de Toledo.

Damián anuncia una importante comida de negocios y propone que sea María quien se haga cargo de organizarla. Por su parte, Jesús informa a su padre y su hermano de su decisión de enviar a Julia a un internado. Tras ello, Jesús le cuenta a su padre que Begoña planeaba fugarse con Julia.

Don Agustín y Mateo deciden olvidar sus problemas del pasado y tienen un acercamiento que a Claudia no le hace demasiada gracia después de lo que el viejo párroco trató de hacer con Joselito. Por otro lado, Carmen encuentra el piso que siempre había soñado para vivir mientras Tasio se lamenta de no poder acceder a un préstamo para pagarlo por todos sus errores.

Marta cree que en realidad Damián lo que pretende no es alejarla de Fina sino proteger a las dos de las redes de Jesús pues cree que es su hermano el que está detrás de esas fotografías. La De La Reina no está dispuesta a que Jesús pueda hacer daño a Fina y no duda en enfrentarse a su hermano por haber violado su intimidad y termina abofeteándole declarándole la guerra.

Tras descubrir que Jesús ha descubierto los planes de fuga de Begoña y su decisión de internar a Julia, Andrés no aguanta más y coge a su hermano por el cuello hasta el punto de que casi le ahoga. Y Jesús deja claro que va a luchar por lo que él quiere y que nadie va a impedir que envíe a Julia a un internado.