Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del martes: Jesús frustra la fuga de Begoña y el plan de los Merino

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, después de ver a Begoña fuera de sí con una nueva alucinación, Andrés acudía a visitar a Luz para contarle sus preocupaciones. Después de la insistencia del De La Reina, Luz decidía confesarle que Jesús está drogando a Begoña para tenerla sometida y hacer creer a todos que está loca.

Después de que Damián haya descubierto la relación entre Marta y Fina por las fotografías que le encargó Jesús a un detective, la dependienta optaba por hablar con Isidro y contarle que su amante es su jefa y la hija del patrón. Además le cuenta que Damián tiene esas fotografías. Tras ello, el chófer no dudaba en hablar con Damián para convencerle de que acepte la relación entre sus hijas.

Tras descubrir que Jesús está drogando a Begoña, Andrés no se quedaba quieto y le decía a su cuñada que le va a ayudar en su huida a Inglaterra y para ello le daba una gran cantidad de dinero para conseguir los pasaportes para ella y para Julia.

Joaquín pillaba a Gema con Isabel y al ver que su marido volvía a mostrarse impertinente, la doncella daba la cara por la secretaria mientras la propia Isabel aprovechaba su visita a la casa de los Merino para seguir investigando sobre lo que se traen entre manos los primos de los De La Reina. Es entonces cuando Isabel descubría que están construyendo un balneario.

Mateo seguía tratando de ayudar don Agustín tras su accidente. El párroco daba su brazo a torcer y le anunciaba a Damián que ha decidido darle una nueva oportunidad al joven cura. Pero Mateo parece que no termina de creerse este cambio de actitud de don Agustín con los antecedentes que tiene.

Begoña optaba por seguirle el juego a Jesús haciéndole creer que sigue teniendo alucinaciones para que crea que sigue volviéndose loca por culpa de las drogas que le está suministrando. Pero además, la enfermera no dudaba en tratar de manipular a su marido para que se sienta culpable de lo que está haciendo.

Luis acudía a ver a Luz al dispensario para decirle que quiere ayudarle a investigar sobre su pasado y sobre su madre. Por su parte, Jaime pillaba a Isabel en el dispensario y la secretaria fingía que tiene migrañas para evitar que le descubriera investigando el asunto del balneario.

Andrés conseguía sacar los pasaportes de Begoña y Julia de la caja fuerte y se los entregaba a su cuñada. El De La Reina le decía que no puede dejar a su mujer tras todo lo que ha sucedido pero no puede parar de pensar en ella y que a quien quiere de verdad es a ella. Los dos terminaban dándose un beso.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 135 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el próximo martes 3 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 135 de ‘Sueños de libertad’

Damián le recrimina a Jesús que siga drogando a Begoña después del incidente de la piscina y le comenta el plan de Andrés de que un especialista la visite y la pueda internar en un centro para controlar su estado de salud mental. Presionado y con la culpa en sus ciernes, Jesús decide dar marcha atrás y dejar de drogar a su mujer.

Paralelamente, Begoña le cuenta a Julia sus intenciones de fugarse juntas pero le pide que por favor guarde su secreto para evitar que todo pueda irse al traste como la otra vez. Así, Begoña le dice a la pequeña que quiere irse de viaje con ella a Inglaterra para mostrarle donde vivió cuando ella era más joven.

Isabel le cuenta a Jesús todo lo que ha descubierto sobre el plan de los Merino para sacar adelante un balneario pese a que Joaquín ha tratado de separarla de Gema. Tras escucharlo, el De La Reina se burla del nuevo negocio que se traen entre manos sus primos.

Tras enfadarse al saber que Tasio le había escrito las cartas de amor a Gaspar, Carmen decide perdonarle después de pillarle escribiéndole a ella una carta. Por su parte, Claudia celebra que Mateo haya decidido quedarse en la colonia. Aunque lo que la pretendienta desconoce es que ha sido don Agustín el que ha intercedido por él ante Damián. No obstante, el joven cura le dice a la dependienta que tienen que dejar de relacionarse y que pronto partirá de misiones a África.

Damián no está dispuesto a que Marta y Fina puedan seguir juntas por lo que no duda en reunirse con la dependienta para anunciarle su decisión de enviarla a la tienda de Barcelona. El patrón no duda en decirle que no es una propuesta sino una imposición. Tras enterarse de lo que pretende su padre, Marta le dice a su novia que no dejará que las separen y después se enfrenta con Damián por hacerle tanto daño.

Luis trata de ayudar a Luz para que pueda investigar sobre el paradero su madre biológica. Un asunto que tiene a la doctora muy nerviosa por lo que pueda descubrir de su pasado. Lo peor llega cuando a Luz la dicen que no hay ningún registro de quién es su madre y ella decide dejar de seguir investigando.

Joaquín y Luis llegan a casa de los Merino con una gran noticia que hace que Digna y Gema se lleven una alegría: por fin han conseguido el préstamo que necesitaban para sacar adelante el balneario. Pero en plena celebración reciben una llamada que vuelve a complicarlo todo: Peralta ha decidido vender sus tierras a otro comprador.

Jesús pilla a Julia con una carta de despedida a Digna y descubre que Begoña se quiere ir a Londres con su hija. Tras ello, no duda en enfrentarse a su mujer tras descubrir los pasaportes en el armario y ella le reprocha que le haya estado drogando. Tras ello, Jesús decide alejar a Julia de Begoña y la castigará enviándola a un internado.