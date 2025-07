Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del miércoles 2 de julio: la verdad sobre la muerte de Jesús y su alianza con Gabriel

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina, la caída de María que le ha dejado en silla de ruedas así como la aparición de Cristina, que ha puesto patas arriba la vida de Irene y de don Pedro.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gema le proponía a Digna celebrar la cena familiar en su casa para evitar que Joaquín no pueda rechazar acudir a ella. Después, Luis no dudaba en hablar con su madre y le mostraba su preocupación por la investigación que está llevando a cabo sobre don Pedro pues está convencido de sus sospechas y quiere desenmascararle. Y precisamente, Tasio hacía un descubrimiento sobre la posible relación de Jesús y Górriz.

Paralelamente, Gabriel se reunía con don Pedro para tratar de convencerle para que acepte su contratación como abogado, pero el director de la fábrica se mostraba bastante decidido a no apoyar su incorporación pese a que no cuenta con los votos para que eso no suceda. Después de que María le llamara para reunirse con él es Irene quien la visitaba y María le dejaba claro que ha decidido apoyar a Gabriel.

Mientras, Cristina invitaba a Luis a pasear por el campo para poder inspirarse en los matices para poder dar con el perfume perfecto para Cobeaga. Y la joven daba con la clave que lleva a que el perfumista encuentre lo que le faltaba. Por su parte, Chema trataba de filtrear con Claudia mientras Fina le hacía una sesión de fotos a su amiga.

Don Pedro decidía reunirse con Pelayo para mostrarle su apoyo en su intento de convertirse en el nuevo gobernador civil pero le deja entrever que los rumores sobre su orientación sexual podrían complicarle su ascenso y que debería cuidar su imagen. Y tras ello, Pelayo le planteaba a Marta la idea de ser padres para evitar cualquier tipo de sospecha y duda.

Begoña insistía a Andrés que María necesita ayuda y que debería iniciar una terapia de rehabilitación. En ese instante, Damián percibía que la relación entre su hijo y su cuñada es cada vez más distante. Finalmente, Gabriel le dejaba claro a María que podría denunciarla y acabar en la cárcel pero que lo mejor es que ambos se alíen ahora que ha conseguido que le contraten como abogado en la fábrica.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 341 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 2 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 341 de 'Sueños de Libertad'

Joaquín estalla contra don Pedro en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', siguiendo el consejo de Begoña, Andrés trata de convencer a María para que acepte la contratación de una enfermera que le ayude a su rehabilitación y sus cuidados pues él tiene que seguir trabajando y no puede estar las 24 horas junto a ella. Y aunque se muestra reticente termina aceptando.

Gabriel acude al despacho de la fábrica para firmar su contrato como abogado de la empresa. Allí conoce a Cristina y parece que la complicidad entre ellos es muy buena. De hecho, más tarde en la cantina las chicas se dan cuenta del filtreo de Gabriel con ella y Cristina se muestra ruborizada porque ella tiene pareja.

Después, en el laboratorio Cristina y Luis le enseñan a Cobeaga la nueva muestra y el diseñador se muestra fascinado y como agradecimiento les propone asistir al desfile del lanzamiento de su colección en París. Paralelamente, Cobeaga se encuentra con Pelayo y le invita a cenar para poder despedirse personalmente de él pero el marido de Marta lo rechaza de inmediato. Mientras, Marta le confiesa a Fina que Pelayo le ha propuesto que tengan un hijo para protegerse y defender la imagen de su matrimonio. Una noticia que a Fina no le hace ninguna gracia y Marta se encuentra descolocada sin saber qué hacer.

Joaquín accede finalmente a acudir a la cena familiar con don Pedro pero se muestra muy apático. Y tras un comentario, Joaquín no aguanta más y explota contra el marido de su madre señalándole directamente de ser el culpable de la muerte de Jesús. Tras lo sucedido, Digna decide no callar más y le confiesa la verdad de lo que pasó con Jesús.

Después de su último desencuentro, María y Raúl tienen un momento íntimo después de que ella le pida perdón por pagar su frustración con él. Y Begoña les termina viendo y no duda en interrogar a su cuñada sobre esta relación. Finalmente, Gabriel decide quitarse la careta y le revela a María su alianza con Jesús para acabar con Damián y le amenaza con denunciarla por la muerte de Víctor Zárate si no se alía con él.