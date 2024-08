Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del lunes: la alianza de Andrés y Begoña y los Merino descubiertos

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, Begoña insistía con huir junto a Julia y le dejaba claro a Luz que no va a dejar a la pequeña abandonada y que Jesús pueda pagar su frustración con la niña. Pero la doctora seguía insistiendo en disuadir a su amiga que huya con Julia porque puede ser muy peligroso. Además, Begoña rechazaba el dinero que le prestaba Luz porque no quiere tener cómplices y meterles en problemas.

Gema quedaba con Isabel para decirle que no va a poder ir a Toledo con ella poniéndole excusas asegurando que tiene mucho trabajo. Pero Isabel no dudaba en decirle que no tiene que disimular pues sabe que no le cae bien a Joaquín y que ha sido él quién le ha prohibido salir con ella. Tras ello, Gema no optaba por confesarle que Joaquín no quiere saber nada de ella por ser la secretaria de Jesús. Es entonces cuando Isabel trataba de convencer a Gema de que ella también está presionada por su jefe.

Damián seguía muy decepcionado al descubrir que su a hija le gustan las mujeres y que tiene una relación con Fina. Marta no dudaba en decirle a su padre que deje de ver las fotografías pues están hechas a traición y solo con el objetivo de hacerla daño. Pero el patriarca le decía a su hija que el daño es el que le está haciendo ella a él. Marta buscaba su aprobación pero se da de bruces al ver que su padre no va a aceptar su relación con Fina.

Tras ello, Marta le decía a Fina que no van a poder ir a la entrega de premios y le contaba que su padre se ha enterado de su relación porque alguien les ha puesto un detective y tras ver las fotografías su padre le decía que siente vergüenza de ella y que ahora su relación se ha ido al traste y no van a poder continuar con su amor.

Carmen y Tasio continuaban con su plan para alejar a Sonsoles de Gaspar y no dudaban en hacer creer a la mujer que Gaspar está con Pepa pues quieren hacer creer a Sonsoles que el tabernero no está soltero. Pero la mujer descubría la gran mentira y Gaspar no dudaba en pedirle una cita a su ex pareja.

María descubría a Begoña buscando los pasaportes en el despacho de Damián y Begoña optaba por disimular fingiendo que está buscando un libro de recetas para poder hacer una tarta. Mientras María trataba de hacerle recordar cosas del pasado para ponerla nerviosa justo aparecía Jesús encarándose con María pidiéndole que deje tranquila a su esposa.

Tras ese incidente, Jesús insistía con darle una infusión a su mujer, pero Begoña trataba de zafarse de las intenciones de su marido para que tome el té para evitar estar drogada en su huida. Ante la insistencia de Jesús, Begoña tenía que beberse la infusión. Poco después, Begoña volvía a sufrir alucinaciones asegurando que había salido al jardín con Julia. Tras verla así, Andrés se preocupaba por ella y no dudaba en decirle que le va a ayudar.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 134 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el próximo lunes 2 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 134 de ‘Sueños de libertad’

Después de ver a Begoña fuera de sí con una nueva alucinación, Andrés acude a visitar a Luz para contarle sus preocupaciones. Después de la insistencia del De La Reina, Luz decide confesarle que Jesús está drogando a Begoña para tenerla sometida y hacer creer a todos que está loca.

Después de que Damián haya descubierto la relación entre Marta y Fina por las fotografías que le encargó Jesús a un detective, la dependienta opta por hablar con Isidro y contarle que su amante es su jefa y la hija del patrón. Además le cuenta que Damián tiene esas fotografías. Tras ello, el chófer no duda en hablar con Damián para convencerle de que acepte la relación entre sus hijas.

Carmen descubre que Tasio, que nunca le había escrito una carta de amor, se había encargado de redactar las que le había enviado el tabernero a Sonsoles. Algo que llevaba a que la dependienta volviera a enfadarse con su marido. Paralelamente, Pepa se despedía de Gaspar y de todos en la cantina.

Tras descubrir que Jesús está drogando a Begoña, Andrés no se queda quieto y le dice a su cuñada que le va a ayudar en su huida a Inglaterra y para ello le da una gran cantidad de dinero para conseguir los pasaportes para ella y para Julia.

Joaquín pilla a Gema con Isabel y al ver que su marido volvía a mostrarse impertinente, la doncella daba la cara por la secretaria mientras la propia Isabel aprovechaba su visita a la casa de los Merino para seguir investigando sobre lo que se traen entre manos los primos de los De La Reina. Es entonces cuando Isabel descubre que están construyendo un balneario.

Mateo sigue tratando de ayudar don Agustín tras su accidente. El párroco da su brazo a torcer y le anuncia a Damián que ha decidido darle una nueva oportunidad al joven cura. Pero Mateo parece que no termina de creerse este cambio de actitud de don Agustín con los antecedentes que tiene.

Begoña opta por seguirle el juego a Jesús haciéndole creer que sigue teniendo alucinaciones para que crea que sigue volviéndose loca por culpa de las drogas que le está suministrando. Pero además, la enfermera no duda en tratar de manipular a su marido para que se sienta culpable de lo que está haciendo.

Luis acude a ver a Luz al dispensario para decirle que quiere ayudarle a investigar sobre su pasado y sobre su madre. Por su parte, Jaime pilla a Isabel en el dispensario y la secretaria finge que tiene migrañas para evitar que le descubriera investigando el asunto del balneario.

Andrés consigue sacar los pasaportes de Begoña y Julia de la caja fuerte y se los entrega a su cuñada. El De La Reina le dice que no puede dejar a su mujer tras todo lo que ha sucedido pero no puede parar de pensar en ella y que a quien quiere de verdad es a ella. Los dos terminan dándose un beso.