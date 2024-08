Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del viernes: Begoña cae en su propia farsa y el ¿fin de Marta y Fina?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, después de pedirle ayuda para poder fugarse, Luz le dejaba claro a Begoña que cuente con ella. Begoña le contaba sus planes de huir hasta Londres viajando primero hacia Lisboa y llevándose a Julia. Pero la doctora le decía que necesita un aliado para que le ayude desde dentro y Begoña se niega a pedirle ayuda a Andrés porque él no podría fingir.

Finalmente, Luz le pedía a Begoña que deje a Julia porque si se lleva a la pequeña, Jesús hará todo lo posible por hundirla y que si quiere desaparecer debe hacerlo sola por duro que sea dejar a la pequeña.

Isabel se presentaba en casa de los Merino para entregarle un pastel a Gema como recompensa de lo amable que está siendo con ella. Tras ver a la secretaria de su primo en casa, Joaquín sospechaba que puede traerse algo entre manos y por ello no dudaba en pedirle a su esposa que se aleje de ella.

Damián recibía un anónimo y descubría las fotografías en las que aparecen Marta y Fina besándose. Tras ello, el patriarca perdía los nervios y se enfrentaba con su hija. Por su parte, Marta se mostraba dolida porque su padre la repudie por haberse enamorado. Después, Damián le prohibía a Marta que sea ella quien represente a la empresa en los premios.

Después, Damián informaba a Jesús y Andrés que su hermana ha renunciado a ser la representante de la familia en los premios. Y cuando se quedaban solos, Damián no dudaba en acusar a su hijo Jesús de estar detrás de las dichosas fotogarfías en las que aparece Marta junto a Fina dejándole claro que no piensa premiar sus malas artes.

Andrés acudía a ver a Luz al dispensario para contarle que no soporta ver a Begoña así y la doctora le decía que quizás la enfermedad de Begoña no es la misma que la de su madre y que lo único que necesitaba ella es tranquilidad y que los que están a su alrededor estén calmados.

Carmen seguía mostrándose dolida con Tasio y sin poderle perdonar y le dejaba claro que con él solo va a sufrir. Después, la pareja conseguía aliarse para evitar que Gaspar vuelva con Sonsoles pues sospechan que la chica está buscando algo al tratar de volver ahora con el tabernero.

Julia no paraba de sentirse triste al ver a Begoña enferma por ello, Begoña no dudaba en pedirle a Digna que le jure que siempre cuidará de la pequeña. Justo, la niña aparecía y al escucharlas sentía que Begoña huirá de nuevo y no dudaba en suplicarle a su madre que no la abandone y le pedía que le prometa que siempre estarán juntas.

Mateo estaba a punto de marcharse de la colonia cuando don Agustín sufría un accidente tras estar borracho. Entonces, el joven párroco decidía posponer su marcha para poder encargarse él de la parroquia. Por su parte, Luz y Luis volvían a pasar la noche juntos y poco a poco van consolidando su relación.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 133 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este viernes 30 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 133 de ‘Sueños de libertad’

Begoña insiste con huir junto a Julia y le deja claro a Luz que no va a dejar a la pequeña abandonada y que Jesús pueda pagar su frustración con la niña. Pero la doctora sigue insistiendo en disuadir a su amiga que huya con Julia porque puede ser muy peligroso. Además, Begoña rechaza el dinero que le presta Luz porque no quiere tener cómplices y meterles en problemas.

Gema queda con Isabel para decirle que no va a poder ir a Toledo con ella poniéndole excusas asegurando que tiene mucho trabajo. Pero Isabel no duda en decirle que no tiene que disimular pues sabe que no le cae bien a Joaquín y que ha sido él quién le ha prohibido salir con ella. Tras ello, Gema no duda en decirle que Joaquín no quiere saber nada de ella por ser la secretaria de Jesús. Es entonces cuando Isabel trata de convencer a Gema de que ella también está presionada por ella.

Damián está muy decepcionado al descubrir que su a hija le gustan las mujeres y que tiene una relación con Fina. Marta no duda en decirle a su padre que deje de ver las fotografías pues están hechas a traición y solo con el objetivo de hacerla daño. Pero el patriarca le dice a su hija que el daño es el que le está haciendo ella a él. Marta busca su aprobación pero se da de bruces al ver que su padre no va a aceptar su relación con Fina.

Tras ello, Marta le dice a Fina que no van a poder ir a la entrega de premios y le cuenta que su padre se ha enterado de su relación porque alguien les ha puesto un detective y tras ver las fotografías su padre le ha dicho que siente vergüenza de ella y que ahora su relación se ha ido al traste y no van a poder continuar con su amor.

Carmen y Tasio continúan con su plan para alejar a Sonsoles de Gaspar y no dudan en hacer creer a la mujer que Gaspar está con Pepa pues quieren hacer creer a Sonsoles que el tabernero no está soltero. Pero la mujer descubre la gran mentira y Gaspar no duda en pedirle una cita a su ex pareja.

Luz no duda en contarle a Jaime que fue a comer a casa de Luis y que tuvo que huir después de que Luis se encarara con su madre por tratar de indagar en el pasado de la doctora. Ahora, Luz se lamenta por no poder contar la verdad a la familia de Luis y hacerle mentir a todos. Justo entonces, el doctor hace una misteriosa llamada después de que su compañera le dijera que ha pensado en matricularse en la universidad.

María descubre a Begoña buscando los pasaportes en el despacho de Damián y Begoña opta por disimular fingiendo que está buscando un libro de recetas para poder hacer una tarta. Mientras María trata de hacerle recordar cosas del pasado para ponerla nerviosa y justo aparece Jesús encarándose con María pidiéndole que deje tranquila a su esposa.

Tras ese incidente, Jesús insiste con darle una infusión a su mujer, pero Begoña trata de zafarse de las intenciones de su marido para que tome el té para evitar estar drogada en su huida. Ante la insistencia de Jesús, Begoña tiene que beberse la infusión. Poco después, Begoña vuelve a sufrir alucinaciones asegurando que había salido al jardín con Julia. Tras verla así, Andrés se preocupa por ella y no duda en decirle que le va a ayudar.