Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del jueves: Damián repudia a Marta y la promesa de Begoña

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, tras ver la actitud de su hijo con María, Damián le insistía a su hijo con que Begoña está heredando los problemas de su madre. Jesús le dejaba claro que no le va a ver ningún especialista y le confiesa que si Begoña está así es porque él la está drogando y así la mantiene callada.

Gaspar recibía la visita sorpresa de Sonsoles, una mujer de la que estuvo plenamente enamorado y que le dejó abandonado. Ahora ella ha regresado con la intención de recuperarle. Al ver al tabernero ilusionado, Tasio y Carmen le aconsejaban y le pedían que no permita que la chica lo engatuse.

María insistía a Andrés para que encierren a Begoña y Andrés no dudaba en decirle que está siendo muy cruel con ella provocando una nueva discusión en la pareja. Y María no dudaba en enfrentarse con Andrés recordándole que tiene muchos motivos para quererla fuera de la casa. Después, Andrés le dejaba claro a Begoña que él va a estar de su lado para cuidarla y que por favor luche y no se deje arrastrar por la apatía y que cuente con él.

Isabel le contaba a Jesús que ha escuchado a los Merino hablando de unas tierras. Tras ello, el De La Reina le pedía a su secretaria que siga investigando a sus primos para descubrir más sobre los secretos de los Merino. A cambio, Isabel exigía tener más responsabilidades dentro de la empresa cuando Jesús le decía que le dará todo el dinero que quiera.

Marta lograba que Fina la pueda acompañar a la gala de los premios en la capital. Las dos no dudaban en dar rienda suelta a la pasión ignorando que Jesús les ha puesto un detective. Tras ver las fotografías de la De La Reina y la dependienta, Isabel le recomendaba a su jefe que no destruya la vida de su hermana.

Damián optaba por hablar con Mateo tal y como le pidió Claudia y le dejaba claro al párroco que está agradecido por su trabajo y se mostraba dolido por no poder ayudarle y le aconsejaba que le cuente a sus padres el motivo por el que ha tenido que abandonar la colonia. Tras ello, Damián no dudaba en hablar con Don Agustín y le advertía con que si le sigue amenazando con la muerte de Gervasio tendrá que atenerse a las consecuencias.

Luz acudía a ver a Begoña para enseñarle los resultados del análisis de la tisana que le había dado para descubrir si Jesús la estaba drogando. Y la doctora le explicaba que tenía razón y que su marido la estaba administrando psicóticos y tras ello, Begoña no dudaba en deducir que Jesús puede haber amenazado a Jaime con algo. Tras ello, no dudaba en contarle a su amiga sus planes de seguir con la farsa hasta descubrir la forma más segura para poder fugarse sin que se repita lo que sucedió cuando Jesús la disparó cuando trataba de huir con Julia.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 132 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este jueves 29 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 132 de ‘Sueños de libertad’

Después de pedirle ayuda para poder fugarse, Luz le deja claro a Begoña que cuente con ella. Begoña le cuenta sus planes de huir hasta Londres viajando primero hacia Lisboa y llevándose a Julia. Pero la doctora le dice que necesita un aliado para que le ayude desde dentro y Begoña se niega a pedirle ayuda a Andrés porque él no podría fingir.

Finalmente, Luz le pide a Begoña que deje a Julia porque si se lleva a la pequeña, Jesús hará todo lo posible por hundirla y que si quiere desaparecer debe hacerlo sola por duro que sea dejar a la pequeña.

Isabel se presenta en casa de los Merino para entregarle un pastel a Gema como recompensa de lo amable que está siendo con ella. Tras ver a la secretaria de su primo en casa, Joaquín sospecha que puede traerse algo entre manos y por ello no duda en pedirle a su esposa que se aleje de ella.

Damián recibe un anónimo y descubre las fotografías en las que aparecen Marta y Fina besándose. Tras ello, el patriarca pierde los nervios y se enfrenta con su hija. Por su parte, Marta se muestra dolida porque su padre la repudie por haberse enamorado. Después, Damián le prohíbe a Marta que sea ella quien represente a la empresa en los premios.

Después, Damián informa a Jesús y Andrés que su hermana ha renunciado a ser la representante de la familia en los premios. Y cuando se quedan solos, Damián no duda en acusar a su hijo Jesús de estar detrás de las dichosas fotogarfías en las que aparece Marta junto a Fina dejándole claro que no piensa premiar sus malas artes.

Andrés acude a ver a Luz al dispensario para contarle que no soporta ver a Begoña así y la doctora le dice que quizás la enfermedad de Begoña no es la misma que la de su madre y que lo único que necesita ella es tranquilidad y que los que están a su alrededor estén calmados.

Carmen sigue mostrándose dolida con Tasio y sin poderle perdonar y le deja claro que con él solo va a sufrir. Después, la pareja consigue aliarse para evitar que Gaspar vuelva con Sonsoles pues sospechan que la chica está buscando algo al tratar de volver ahora con el tabernero.

Julia no para de sentirse triste al ver a Begoña enferma por ello, Begoña no duda en pedirle a Digna que le jure que siempre cuidará de la pequeña. Justo, la niña aparece y al escucharlas siente que Begoña huirá de nuevo y no duda en suplicarle a su madre que no la abandone y le pide que le prometa que siempre estarán juntas.

Mateo está a punto de marcharse de la colonia cuando don Agustín sufre un accidente tras estar borracho. Entonces, el joven párroco decide posponer su marcha para poder encargarse él de la parroquia. Por su parte, Luz y Luis vuelven a pasar la noche juntos y poco a poco van consolidando su relación.