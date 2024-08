Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del miércoles: el plan de fuga de Begoña y una gran pillada

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, tras reconciliarse, Luz y Luis pasaban la noche juntos y la doctora le reconocía que ha sido tonta por poner excusas para no estar con él cuando era lo que de verdad deseaba y él descubría una cicatriz que le hicieron a Luz cuando estuvo en la cárcel. De repente, cuando los dos se iban a despedir con un beso, Digna y Jaime llegaban al dispensario y les pillaban juntos.

Jesús volvía a llevarle el desayuno a Begoña a la cama para seguir drogándola y ella le pedía poder dar un paseo pero Jesús se lo negaba porque cree que no está preparada para ello y aunque no le convencía aceptaba que Luz la pudiera visitar en la habitación. Después, Begoña decidía guardar en un tarro el té que le había proporcionado Jesús para pedirle a Luz que lo examinara y ver si descubría algo extraño.

Así, Begoña no dudaba en decirle a Luz que cree que su marido la está envenenando pero la doctora no terminaba de verlo porque en su analítica no había nada extraño. Pero después, Luz notaba un comportamiento extraño en Jaime con respecto a los análisis de su cuñada al pedirle tener su analítica. El doctor se mostraba dolido con ella por desconfiar de él mientras trataba de quitarle de la cabeza que hay algo raro para evitar que de con la verdad ante el chantaje que le hizo Jesús.

Damián proponía a Marta para dar el discurso de agradecimiento por un premio que ha recibido la empresa. Una elección que no le hacía ninguna gracia a Jesús, que no dudaba en oponerse de nuevo a que sea ella la que reciba el premio y no él siendo el director de la fábrica. Pero el patriarca no daba un brazo a torcer. Después, a solas, Damián le afeaba a su primogénito sus quejas y le recuerda que ha hecho por él lo que no está en los escritos y que necesita una buena cura de humildad.

Paralelamente, Isabel seguía investigando a los Merino y el proyecto que se traen entre manos y Jesús le decía que intente sonsacarle algo a Luis sabiendo que quizás es el eslabón más débil. Y tras ello, la secretaria optaba por colarse en el laboratorio y escuchaba a los hermanos hablando de un maletín. Tras ello, Luis decidía contarle el plan del balneario a Luz.

Claudia no dudaba en acusar a Don Agustín de haber montado el escándalo del embarazo para deshacerse de Mateo. Después de hablar con el cura y de encararse con él, no dudaba en hablar con Damián para que intercede y evite que Mateo tenga que huir como si fuera un criminal aunque el patrón le decía que él poco puede hacer.

Jesús descubría a Jaime hablando con Begoña preguntándole por su estado y le pedía a su mujer que se marchara a su habitación y justo aparecía María y le pedía que le acompañara a su alcoba. Tras ello, Jaime le decía que no va a ser responsable de la muerte de Begoña y le acusaba de estar enfermo mientras Jesús le recordaba que de quien tiene que estar pendiente es de su esposa.

Y finalmente, cuando María acusaba a Begoña de estar loca y que deben llevarla a un psiquiátrico, Jesús se ponía violento con ella arrinconándola contra la pared y amenazándola.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 131 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este miércoles 28 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 131 de ‘Sueños de libertad’

Tras ver la actitud de su hijo con María, Damián le insiste a su hijo con que Begoña está heredando los problemas de su madre. Jesús le deja claro que no le va a ver ningún especialista y que si Begoña está así es porque él la está drogando y así la mantiene callada.

Gaspar recibe la visita sorpresa de Sonsoles, una mujer de la que estuvo plenamente enamorado y que le dejó abandonado. Ahora ella ha regresado con la intención de recuperarle. Al ver al tabernero ilusionado, Tasio y Carmen le aconsejan y le dicen que no permita que la chica lo engatuse.

María insiste a Andrés para que encierren a Begoña y Andrés no duda en decirle que está siendo muy cruel con ella provocando una nueva discusión en la pareja. Y María no duda en enfrentarse con Andrés recordándole que tiene muchos motivos para quererla fuera de la casa. Después, Andrés le deja claro a Begoña que él va a estar de su lado para cuidarla y que por favor luche y no se deje arrastrar por la apatía y que cuente con él.

Isabel le cuenta a Jesús que ha escuchado a los Merino hablando de unas tierras. Tras ello, el De La Reina le pide a su secretaria que siga investigando a sus primos para descubrir más sobre los secretos de los Merino. A cambio, Isabel exige tener más responsabilidades dentro de la empresa cuando Jesús le dice que le dará todo el dinero que quiera.

Marta logra que Fina la pueda acompañar a la gala de los premios en la capital. Las dos no dudan en dar rienda suelta a la pasión ignorando que Jesús les ha puesto un detective. Tras ver las fotografías de la De La Reina y la dependienta, Isabel le recomienda a su jefe que no destruya la vida de su hermana.

Damián opta por hablar con Mateo tal y como le pidió Claudia y le deja claro al párroco que está agradecido por su trabajo y se muestra dolido por no poder ayudarle y le aconseja que le cuente a sus padres el motivo por el que ha tenido que abandonar la colonia. Tras ello, Damián no duda en hablar con Don Agustín y le advierte con que si le sigue amenazando con la muerte de Gervasio tendrá que atenerse a las consecuencias.

Luz acude a ver a Begoña para enseñarle los resultados del análisis de la tisana que le había dado para descubrir si Jesús la estaba drogando. Y la doctora le explica que tenía razón y que su marido la estaba administrando psicóticos y tras ello, Begoña no duda en deducir que Jesús pueda haber amenazado a Jaime con algo. Tras ello, no duda en contarle a su amiga sus planes de seguir con la farsa hasta descubrir la forma más segura para poder fugarse sin que se repita lo que sucedió cuando Jesús la disparó cuando trataba de huir con Julia.