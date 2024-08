Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del martes: la severa amenaza de Jesús a María

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, Jaime recibía una llamada en la que le informan de los análisis que le hizo a Begoña y descubría que en el análisis toxicológico han aparecido muestras de un anestésico que produce efectos alucinógenos y neurotóxicos.

Y justo entonces, Jesús aparecía en el dispensario para saber si su cuñado había pensado en su propuesta a lo que él le contestaba que lo que le está haciendo es un chantaje. Y Jaime no dudaba en encararse con él por darle una droga a su mujer. Pero el doctor caía en el chantaje para evitar que Marta termine en la cárcel y cuando llegaba Luz asegura que los análisis de Begoña han salido bien.

Gema se presentaba en la fábrica para entregarle un regalo a Isabel por su cumpleaños y le proponía pasar una tarde por Toledo. La actitud de la secretaria descuadra a la mujer de Joaquín, que no dudaba en indagar en saber por qué de esa actitud.

Marta le dejaba claro a Jesús que no piensa despedir a Claudia porque ella niega que haya tenido un affaire con Mateo y que esté embarazada de él y que además el joven párroco ha anunciado su decisión de irse de la colonia para evitar más escándalos. Tras ello, Jesús no dudaba en dejar una amenaza a su hermana.

Después, Marta informaba a Claudia de que no la va a despedir y que le tiene que agradecer a Mateo por ello. Así, la De La Reina le contaba que el párroco ha decidido irse de la fábrica para evitar más comentarios y que la dependienta sea despedida. Por su parte, Mateo le dejaba claro a don Agustín que ha conseguido lo que quería y se irá de la colonia. Pero además le advertía para que deje tranquila a Claudia. Tras ello, el cura acudía a despedirse de Claudia y los dos terminaban llorando.

Tasio le contaba a Carmen que han detenido a Íñigo y que le han declararado inocente de todos los cargos. Pero el operario se mostraba compungido porque lo que han encontrado es poco dinero y por tanto no va a poder recuperar todos sus ahorros. Tras ello, Carmen volvía a encararse con él y le dejaba claro que no va a volver. Después, Ángela acudía a ver a su nuera para pedirle que por favor le de una nueva oportunidad a su hijo.

Andrés acudía al dispensario para saber algo de los resultados de Begoña y Luz le cuenta que no han encontrado nada raro. La doctora no para de pensar que su amiga ha tenido que heredar la enfermedad de su madre y Andrés le pedía que no se rinda pero Luz considera que tienen que poner a Begoña en manos de un especialista y Andrés se negaba a reconocer que su cuñada está enferma.

Jaime pillaba a Marta con Fina y le decía que tienen que tener cuidado cuando están en público no se pueda malinterpretar todo. Y es entonces cuando Marta le contaba a su marido que Fina ha tenido un desencuentro con su hermano Jesús y que le ha llegado a pedir que la despida pero que ella no piensa hacerlo.

Por su parte, Isabel no ha parado de investigar lo que se traen entre manos los Merino y le contaba a Jesús que ha descubierto que han pedido una hipoteca por su casa descuadrando al De La Reina. Isabel le decía que Gema está siendo muy discreta con ella y que cree que todo esto no tiene que ver con deudas sino que oyó a Gema hablar de que iban a tener un futuro mejor.

Andrés no está dispuesto a que traten a Begoña por loca y no dudaba en preguntarle por lo que dijo en el hall acusando a Jesús de asesino y de haber matado a Clotilde y Valentín. Y ella le respondía que cree que es verdad pero que no recuerda ni sabe si lo que dice es verdad o no. Tras verla así, Andrés le pedía a Begoña que no caiga en las redes de su hermano y que no crea que tiene problemas mentales y le recordaba lo que sucedió cuando trató de huir y recibió un disparo y pasaron varios días juntos en la cabaña.

Jesús visitaba a Begoña en la alcoba para ver si se encuentra mejor y le pedía que se tomara la infusión que le ha hecho. Y cuando está a punto de tomársela, Begoña recordaba todo lo que le había contado Andrés y como últimante Jesús no para de darle tés, cafés e infusiones y optaba por tirarla haciéndole creer que se la ha tomado.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 130 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este martes 27 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 130 de ‘Sueños de libertad’

Tras reconciliarse, Luz y Luis pasan la noche juntos y la doctora le reconoce que ha sido tonta por poner excusas para no estar con él cuando era lo que de verdad deseaba y él descubría una cicatriz que le hicieron a Luz cuando estuvo en la cárcel. De repente, cuando los dos se iban a despedir con un beso, Digna y Jaime llegaban al dispensario y les pillaban juntos.

Jesús vuelve a llevarle el desayuno a Begoña a la cama para seguir drogándola y ella le pedía poder dar un paseo pero Jesús se lo negaba porque cree que no está preparada para ello y aunque no le convencía aceptaba que Luz la pudiera visitar en la habitación.

Después, Begoña decidía guardar en un tarro el té que le había proporcionado Jesús para pedirle a Luz que lo examinara y ver si descubría algo extraño. Así, Begoña no duda en decirle a Luz que cree que su marido la está envenenando pero la doctora no termina de verlo porque en su analítica no había nada extraño.

Pero después, Luz nota un comportamiento extraño en Jaime con respecto a los análisis de su cuñada al pedirle tener su analítica. El doctor se muestra dolido con ella por desconfiar de él mientras trata de quitarle de la cabeza que hay algo raro para evitar que de con la verdad ante el chantaje que le hizo Jesús.

Damián le propone a Marta para dar el discurso de agradecimiento por un premio que ha recibido la empresa. Una elección que no le hace ninguna gracia a Jesús, que no duda en oponerse de nuevo a que sea ella la que reciba el premio y no él siendo el director de la fábrica. Pero el patriarca no da un brazo a torcer.

Después, a solas, Damián le afea a su primogénito sus quejas y le recuerda que ha hecho por él lo que no está en los escritos y que necesita una buena cura de humildad. Paralelamente, Isabel sigue investigando a los Merino y el proyecto que se traen entre manos y Jesús le dice que intente sonsacarle algo a Luis sabiendo que quizás es el eslabón más débil. Y tras ello, la secretaria opta por colarse en el laboratorio y escucha a los hermanos hablando de un maletín. Tras ello, Luis decide contarle el plan del balneario a Luz.

Claudia no duda en acusar a Don Agustín de haber montado el escándalo del embarazo para deshacerse de Mateo. Después de hablar con el cura y de encararse con él, no duda en hablar con Damián para que intercede y evite que Mateo tenga que huir como si fuera un criminal aunque el patrón le dice que él poco puede hacer.

Jesús descubre a Jaime hablando con Begoña preguntándole por su estado y le pide a su mujer que se marche a su habitación y justo aparecía María y le pedía que le acompañara a su alcoba. Tras ello, Jaime le dice que no va a ser responsable de la muerte de Begoña y le acusa de estar enfermo mientras Jesús le recuerda que de quien tiene que estar pendiente es de su esposa.

Y finalmente, cuando María acusa a Begoña de estar loca y que deben llevarla a un psiquiátrico, Jesús se pone violento con ella arrinconándola contra la pared amenazándola.