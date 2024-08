Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del lunes: Begoña descubre el peligroso plan de Jesús

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, María celebraba el éxito de la verbena y compartía con la familia como todo ha salido en los periódicos hablando maravillas de los De La Reina y Andrés le decía que está orgulloso de ella y Damián le daba la enhorabuena mientras Jesús pedía tener menos entusiasmo con la situación de Begoña.

Isabel se acercaba a Gema para disculparse con ella por haber estado tan detrás de ella para tratar de descubrir los secretos de Joaquín y los Merino. La doncella se apiadaba de ella y le proponía tener una comida juntas en la cantina para charlar de sus cosas.

Luis tiene dudas acerca de la veracidad de las acusaciones de Begoña a Jesús por el asesinato de Valentín y no dudaba en compartirlas con Digna mientras su madre cree que todo son desvaríos de Begoña pues tienen el acta de defunción de Valentín en Brasil. Después, Andrés le contaba a su tía que sigue tratando de encontrar el cuerpo de su primo en Brasil.

Claudia discutía con Joselito y le dejaba claro que no le va a perdonar jamás lo que ha hecho. Por su parte, al ver que todo este escándalo está corriendo como la pólvora por la colonia y podía afectar de lleno a la reputación de la fábrica tras ver que Claudia podría perder su trabajo, Mateo decidía interceder por ella ante Marta y proponía ser él quien pague todas las consecuencias para que ella pueda seguir trabajando en la tienda.

Después de no creerse lo que Isabel le contó sobre Marta y Fina, Jesús decidía hablar con su secretaria que le cuenta que vio a su hermana besándose con la dependienta en el pasillo. Y entonces Jesús decidía seguir investigando sobre este controvertido asunto. Para ello, no dudaba en presentarse en la tienda para hablar con Fina y trataba de utilizar esta información para chantajear a Jaime.

Tras su acercamiento en la verbena y después de su charla con Jaime, Luz y Luis volvían a tener un encuentro a solas y Luis le decía que iría con ella al fin del mundo y trataba de besarla pero ella se alejaba.

Jesús se reunía con Marta y pedía despedir a Fina por haberle tratado mal pero al ver que su hermana defiende a la dependienta, el de La Reina se enfrentaba con ella diciéndole que no está siendo profesional. Después, Marta le contaba a Fina que Jesús le está presionando con su despido.

Jesús no dudaba en chantajear a Jaime para que no haga públicos los resultados del examen que le ha hecho a Begoña y que contará a todos que está todo bien o él hará público que su hermana Marta tiene una relación con Fina y que él le fue infiel a Marta y el doctor le pedía que tenga compasión con su hermana que podría acabar en la cárcel.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 129 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este lunes 26 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 129 de ‘Sueños de libertad’

Jaime recibe una llamada en la que le informan de los análisis que le hizo a Begoña y descubre que en el análisis toxicológico han aparecido muestras de un anestésico que produce efectos alucinógenos y neurotóxicos. Y justo entonces, Jesús aparecía en el dispensario para saber si su cuñado había pensado en su propuesta a lo que él le contesta que lo que le está haciendo es un chantaje. Y Jaime no duda en encararse con él por darle una droga a su mujer. Pero el doctor cae en el chantaje para evitar que Marta termine en la cárcel y cuando llega Luz asegura que los análisis de Begoña han salido bien.

Gema se presenta en la fábrica para entregarle un regalo a Isabel por su cumpleaños y le propone pasar una tarde por Toledo. La actitud de la secretaria descuadra a la mujer de Joaquín, que no duda en indagar en saber por qué de esa actitud.

Marta le deja claro a Jesús que no piensa despedir a Claudia porque ella niega que haya tenido un affaire con Mateo y que esté embarazada de él y que además el joven párroco ha anunciado su decisión de irse de la colonia para evitar más escándalos. Tras ello, Jesús no duda en dejar una amenaza a su hermana.

Después, Marta informa a Claudia de que no la va a despedir y que le tiene que agradecer a Mateo por ello. Así, la De La Reina le cuenta que el párroco ha decidido irse de la fábrica para evitar más comentarios y que la dependienta sea despedida. Por su parte, Mateo le deja claro a don Agustín que ha conseguido lo que quería y se irá de la colonia. Pero además le advierte para que deje tranquila a Claudia. Tras ello, el cura acude a despedirse de Claudia y los dos terminan llorando.

Joaquín se encuentra a su hermano Luis compungido en el laboratorio y le pregunta por si sabe algo de la hipoteca. Luis le pide a su hermano tener calma y no dar por hecho que todo va a salir mal. El perfumista muestra una actitud cortante con su hermano porque no para de darle vueltas a sus sentimientos hacia Luz porque quiere recuperarla.

Tasio le cuenta a Carmen que han detenido a Íñigo y que le han declararado inocente de todos los cargos. Pero el operario se muestra compungido porque lo que han encontrado es poco dinero y por tanto no va a poder recuperar todos sus ahorros. Tras ello, Carmen vuelve a encararse con él y le deja claro que no va a volver. Después, Ángela acude a ver a su nuera para pedirle que por favor le de una nueva oportunidad a su hijo.

Andrés acude al dispensario para saber algo de los resultados de Begoña y Luz le cuenta que no han encontrado nada raro. La doctora no para de pensar que su amiga ha tenido que heredar la enfermedad de su madre y Andrés le pide que no se rinda pero Luz considera que tienen que poner a Begoña en manos de un especialista y Andrés se niega a reconocer que su cuñada está enferma.

Jaime pilla a Marta con Fina y le dice que tienen que tener cuidado cuando están en público no se pueda malinterpretar todo. Y es entonces cuando Marta le cuenta a su marido que Fina ha tenido un desencuentro con su hermano Jesús y que le ha llegado a pedir que la despida pero que ella no piensa hacerlo.

Por su parte, Isabel no ha parado de investigar lo que se traen entre manos los Merino y le cuenta a Jesús que ha descubierto que han pedido una hipoteca por su casa descuadrando al De La Reina. Isabel le cuenta que Gema está siendo muy discreta con ella y que cree que todo esto no tiene que ver con deudas sino que oyó a Gema hablar de que iban a tener un futuro mejor.

Andrés no está dispuesto a que traten a Begoña por loca y no duda en preguntarle por lo que dijo en el hall acusando a Jesús de asesino y de haber matado a Clotilde y Valentín. Y ella le responde que cree que es verdad pero que no recuerda ni sabe si lo que dice es verdad o no. Tras verla así, Andrés le pide a Begoña que no caiga en las redes de su hermano y que no crea que tiene problemas mentales y le recuerda lo que sucedió cuando trató de huir y recibió un disparo y pasaron varios días juntos en la cabaña.

Jesús visita a Begoña en la alcoba para ver si se encuentra mejor y le pide que se tome la infusión que le ha hecho. Y cuando está a punto de tomársela, Begoña recuerda todo lo que le ha contado Andrés y como últimante Jesús no para de darle tés, cafés e infusiones y opta por tirarla haciéndole creer que se la ha tomado.