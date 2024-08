Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo viernes: el chantaje de Jesús que podría enviar a Marta a prisión

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, después de acusar a Jesús de haber asesinado a Clotilde y Valentín delante de Digna y de Luis, Damián dejaba entrever que quizás deberían llamar a un profesional para que trate a Begoña aunque Jesús por ahora prefiere llevarlo en silencio para evitar escándalos.

Tras tratar de arreglar la radio que le vendió a Gaspar, Tasio descubría una pista que podría cambiarlo todo. Y es que en ella figura la empresa que la fabricó. Algo que podría ayudar a encontrar a Íñigo y por ello no dudaba en contárselo a la guardia civil. Después gracias a su pista, Tasio le ccontaba a Carmen que han encontrado a un cómplice de Íñigo en Portugal.

Jesús trataba de decirle a Begoña que él solo quiere ayudarla y que no quiere acabar con su vida y le deja claro que lo que cuenta del disparo fue un accidente y que lo que él recuerda es falso.

Por su parte, Andrés no dudaba en encararse con su padre y le amenazaba diciéndole que hará justicia y que aunque Begoña no está bien todo lo que ha dicho cuadra con los tejemanejes que se han traído él y Jesús con todo este asunto. Pero Damián volvía a dejarle claro que puede denunciar a Begoña por adúltera si él sigue tratando de meterse donde no le llaman.

Después, Andrés acudía a ver a Luz a contarle todo lo sucedido y lo que Begoña ha destapado delante de todos. Ahora cree que a Begoña la tienen amenazada y quizás por ello no ha contado nada hasta ahora que se ha sentido acorralada. Por su parte, la doctora cree que todo puede ser producto de los barbitúricos y por eso propone que Jaime la examine. Y aunque no le hacía gracia, Jesús accedía a regañadientes para que su cuñado pueda extraer sangre a su mujer.

María sigue sin entender que se trae Gema con Joaquín en sus viajes a Madrid y no dudaba en compartir con Isabel que su amiga se trae algo entre manos y no quiere contarle la verdad. Después, la secretaria pillaba a Joaquín dejando su contrato y el de Luis en el archivador. Tras contárselo a Jesús, el De La Reina le pedía a su secretaria que investigue a su primo y todo lo que esconde.

En plena verbena y después de los fuegos artificiales, Joselito se subía borracho al escenario y gritaba delante de todos los trabajadores que Claudia y Mateo van a tener un hijo. Tras ver el revuelo generado, don Agustín disfrutaba de ver que sus planes han salido a pedir de boca mientras el joven cura y la dependienta se morían de la vergüenza sin saber que hacer ante ese bulo.

Ángela quedaba con Damián en secreto después de llamarle a casa para hablar de la situación de Tasio y le recriminaba que por su culpa el operario se siente un hijo de segunda y que todo esto le ha llevado al abismo. Por otro lado, Luz compartía con Jaime lo que le ha pasado con Luis y que tiene muy presente aún sus sentimientos hacia el médico y él le recomendaba que luche por su amor.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 128 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este viernes 23 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 128 de ‘Sueños de libertad’

María celebra el éxito de la verbena y comparte con la familia como todo ha salido en los periódicos hablando maravillas de los De La Reina y Andrés le dice que está orgulloso de ella y Damián le da la enhorabuena mientras Jesús pide tener menos entusiasmo con la situación de Begoña.

Isabel se acerca a Gema para disculparse con ella por haber estado tan detrás de ella para tratar de descubrir los secretos de Joaquín y los Merino. La doncella se apiada de ella y le propone tener una comida juntas en la cantina para charlar de sus cosas.

Damián le dice a Jesús que la situación de Begoña empeora y que a ellos les puede poner en graves problemas. Su hijo le deja claro que estará más pendiente de ella y que espera que nadie crea a su mujer. Pero además le cuenta el rumor sobre Claudia y Mateo.

Luis tiene dudas acerca de la veracidad de las acusaciones de Begoña a Jesús por el asesinato de Valentín y no duda en compartirlas con Digna mientras su madre cree que todo son desvaríos de Begoña pues tienen el acta de defunción de Valentín en Brasil. Después, Andrés le cuenta a su tía que sigue tratando de encontrar el cuerpo de su primo en Brasil.

Claudia discute con Joselito y le deja claro que no le va a perdonar jamás lo que ha hecho. Por su parte, al ver que todo este escándalo está corriendo como la pólvora por la colonia y puede afectar de lleno a la reputación de la fábrica tras ver que Claudia podría perder su trabajo, Mateo decide interceder por ella ante Marta y propone ser él quien pague todas las consecuencias para que ella pueda seguir trabajando en la tienda.

Después de no creerse lo que Isabel le contó sobre Marta y Fina, Jesús decide hablar con su secretaria que le cuenta que vio a su hermana besándose con la dependienta en el pasillo. Y entonces Jesús decide seguir investigando sobre este controvertido asunto. Para ello, no duda en presentarse en la tienda para hablar con Fina y tratar de utilizar esta información para chantajear a Jaime.

Tras su acercamiento en la verbena y después de su charla con Jaime, Luz y Luis vuelven a tener un encuentro a solas y Luis le dice que iría con ella al fin del mundo y trata de besarla pero ella se aleja.

Jesús se reúne con Marta y pide despedir a Fina por haberle tratado mal pero al ver que su hermana defiende a la dependienta, el de La Reina se enfrenta con ella diciéndole que no está siendo profesional. Después, Marta le cuenta que Jesús le está presionando con su despido.

Jesús no duda en chantajear a Jaime para que no haga públicos los resultados del examen que le ha hecho a Begoña y que contará a todos que está todo bien o él hará público que su hermana Marta tiene una relación con Fina y que él le fue infiel a Marta y el doctor le pide que tenga compasión con su hermana que podría acabar en la cárcel.